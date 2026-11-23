ABD'nin doğu kıyısı açıklarında, 2001 ile 2010 yılları arasında yürütülen çevre projesi kapsamında Atlas Okyanusu tabanına 2 bin 500'den fazla hurda metro vagonu batırıldı. Atıl durumdaki bu vagonlar, zamanla deniz canlıları için dev bir yapay resif zincirine dönüştü.

ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN METROLAR OKYANUSA İNDİRİLDİ

New York metrosunda uzun yıllar hizmet veren ve kullanım ömrünü tamamlayan paslanmaz çelik vagonlar, depolarda çürümeye terk edilmek yerine deniz ekolojisine kazandırılması amacıyla toplandı. 2001-2010 yılları arasındaki 9 yıllık süreçte, özel olarak hazırlanan 2 bin 500'ü aşkın vagon, gemilerle taşınarak Atlantik Okyanusu'nun farklı noktalarında suya bırakıldı.

DENİZ BİYOKÜTLESİ 400 KAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Vagonların okyanus tabanına yerleşmesiyle birlikte bölgede hızlı bir doğal dönüşüm başladı. Metal yüzeylere kısa sürede tutunan mercanlar, midyeler ve süngerler, vagonları kaplayarak doğal bir yaşam alanı oluşturdu. Bilimsel gözlemler ve araştırmalar, yapay resif projesinin ardından bölgedeki deniz canlısı biyokütlesinin kısa sürede 400 katına çıktığını ortaya koydu.

TİCARİ BALIKÇILIK VE DALIŞ TURİZMİNE KATKI SAĞLANIYOR

Oluşan bu yeni ekosistem, birçok balık türü, kabuklular ve diğer deniz canlıları için sığınma, beslenme ve üreme alanı haline geldi. Vagonların oluşturduğu zengin biyolojik çeşitlilik, bölgedeki ticari balıkçılık faaliyetlerini canlandırırken, aynı zamanda dalış turizmi için de yeni merkezler oluşturdu.