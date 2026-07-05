Avustralya kıyılarında fırtınaların yıktığı 450 metrelik devasa gediği kapatmak ve anakarayı korumak için denize 400 bin ton kum pompalandı.

20 MİLYON DOLARLIK ACİL DURUM BÜTÇESİ NASIL UYGULANDI?

Queensland hükümeti, eski tropikal siklonlar Alfred ve Seth'in yarattığı yıkıcı kıyı erozyonunun ardından 20 milyon Avustralya doları değerinde bir acil durum bütçesi açıkladı. Kıyı mühendisliği ve tarama işlerinde uzmanlaşmış Hall Contracting firması, adanın okyanusa karşı direncini kaybeden en savunmasız kuzey ucunu güçlendirmek için sahaya girdi.

Yaklaşık 20 uzman işçinin aralıksız yürüttüğü operasyonda, deniz tabanından taranarak çıkarılan ve ağırlığı 400 bin tonu bulan kum ayrılan bölgelere pompalandı. Kasım ayında aşamalar halinde tamamlanan dolgu çalışmalarıyla, fırtınaların açtığı gedikler kapatılarak en yüksek gelgit seviyesinin 3 metre üzerinde yeni bir bariyer inşa edildi.

ADANIN BÖLÜNMESİ KIYI ŞERİDİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Adanın ikiye bölünmesiyle oluşan akıntı değişimleri, Golden Beach ve Caloundra bölgelerindeki alçak kıyı yerleşimlerinde ciddi sel ve erozyon risklerini beraberinde getirdi. Açık okyanus dalgalarının haliç içine doğrudan nüfuz etmesi, sediment hareketliliğini artırarak bölgedeki deniz çayırı alanlarının yok olmasına neden oldu.

Queensland Çevre ve Bilim Bakanlığı analizlerine göre, gediğin kapatılması su yolu kalitesini dengelerken, deniz tabanındaki kum dağılımı da kontrol altına alındı. Yeniden oluşturulan kum bariyerinin genişliği 50 metreden 90 metreye kadar çıkarılarak, yaklaşan yeni kasırga mevsimi öncesinde kıyı halkına okyanus enerjisine karşı yapay bir koruma kalkanı sağlandı.