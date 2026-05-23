Okyanus dalgalarının devasa enerjisiyle sürekli aşınan, tayfunlar ve erozyon tehdidi altındaki kıyı devletleri, çareyi Fransız icadı sıra dışı bir mühendislik harikasında buldu. Kamuoyunda "dört ayaklı beton bloklar" veya bilimsel adıyla tetrapod olarak bilinen bu devasa yapılar, özellikle Japonya'nın okyanusun öfkesine karşı en büyük silahı haline geldi. Ağırlıkları 80 tona kadar ulaşabilen bu milyonlarca beton blok, Japonya'nın 35 bin kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse yarısının çehresini değiştirdi.

DENİZİ EVCİLLEŞTİRİYOR

1950 yılında Fransa’da iki mühendis tarafından geliştirilen ve Yunanca "dört ayak" anlamına gelen tetrapodlar, düz dalgakıran duvarlarının aksine denizin gücüne meydan okumak yerine onu evcilleştiriyor. Geleneksel düz duvarlar dalgayı sertçe geri ittiği için zamanla yorulup çökerken; tetrapodlar, geometrik şekilleri sayesinde üst üste yığıldıklarında birbirine kenetleniyor.

Dalga bu blokların arasına girdiğinde, su kollardaki boşluklardan geçerek farklı yönlere dağılıyor ve gücünü kaybediyor. Mühendislikte "kontrollü gözeneklilik" denen bu fizik kuralı sayesinde, okyanusun yıkıcı enerjisi zararsız bir köpüğe dönüştürülüyor.

BAŞKA ÜLKELERDE KULLANIYOR

İlk kez 1951'de Fas'ta bir termik santrali korumak için kullanılan bu akılcı yöntem, günümüzde sadece Japonya’da değil; Maldivler, Brezilya, Filipinler ve Meksika gibi dünyada kıyısı olan onlarca ülkede en çok kopyalanan sahil koruma sistemi haline geldi.

Kulaktan kulağa yayılan "Japonya'nın tüm sahilleri beton oldu" iddiası tam olarak gerçeği yansıtmasa da ülkedeki limanların, yapay dolgu alanlarının ve dalgakıranların çok büyük bir kısmı bu 80 tonluk dev koruyucular sayesinde ayakta kalabiliyor.