Birleşmiş Milletler COP17 Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde duyurulan küresel rapor, dünya okyanus ekosisteminin temelini oluşturan mercan resiflerinin kitlesel bir çöküşle yüz yüze olduğunu ortaya koydu. Tehdit altındaki canlı türlerinde en üst yetkili kurum kabul edilen IUCN, yeryüzündeki mercan yapılarının yüzde 96'sını "kritik düzeyde tehlikede" sınıfına dahil etti.

DENİZLERİN YAĞMUR ORMANLARI 2075 YILINA KADAR NASIL YOK OLABİLİR?

İnsan kaynaklı karbon salımı ve buna bağlı artan deniz suyu sıcaklıkları, mercan dokularının beyazlayarak kitlesel biçimde ölmesine yol açıyor. 188 bin kilometrekareden geniş bir alanı kapsayan 127 tropikal ve subtropikal sistem üzerinde yürütülen incelemeler, Avustralya'daki Büyük Set Resifi, Güneydoğu Asya'daki Mercan Üçgeni, Mesoamerikan Set Resifi ve Kızıldeniz resiflerinin doğrudan varoluşsal tehlike altında bulunduğunu gösteriyor. Sert mercan yapısının dağılmasıyla birlikte zengin resif alanları moloz ve alg yığınlarına dönüşüyor.

"Denizlerin yağmur ormanları" olarak adlandırılan sığ su mercanları, bilinen tüm deniz canlısı türlerinin dörtte birine doğal yuva ve beslenme sahası sağlıyor. Resiflerin yok olması deniz biyolojik çeşitliliğini tüketirken, açık denizden gelen fırtına ve dev dalgaları kıran doğal bariyerlerin ortadan kalkması sahil şeritlerini kontrolsüz erozyona maruz bırakıyor. Son dönemde El Nino etkisiyle tetiklenen sıcak su dalgaları, dünya genelindeki beyazlama oranını yüzde 84 seviyesine kadar taşıdı.

KÜRESEL ISINMAYA KARŞI EKOSİSTEMİ KURTARMAK MÜMKÜN MÜ?

Uzmanlar, yıkıcı dönemlerin ardından mercanların geçmişte kendilerini yenileyebilme direnci gösterdiğini belirtiyor. Isıya ve asitlenmeye karşı dayanıklılık geliştiren merkez odakların sıkı koruma altına alınması durumunda ekolojik dengenin yeniden kurulabileceği öngörülüyor. Bilim insanları, 2075 projeksiyonundaki nihai yok oluş senaryosunu durdurabilmek adına küresel karbon emisyonlarının acilen aşağı çekilmesi gerektiğinin altını çiziyor.