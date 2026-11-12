Bilim insanları, Dünya yüzeyinin yaklaşık 700 kilometre altında, şimdiye kadar bilinenden çok daha büyük bir su rezervuarı bulunduğuna ilişkin önemli kanıtlar elde etti. Ringwoodit adı verilen mineralin içinde hapsolmuş suyun miktarının, gezegenin yüzeyindeki tüm okyanusların toplam hacminin yaklaşık 3 katına ulaşabileceği belirtiliyor.

Araştırmanın sonuçları, suyun Dünya'ya kuyruklu yıldızlarla taşındığı yönündeki teoriyi yeniden tartışmaya açtı. Elde edilen bulgular, okyanusların milyonlarca yıl boyunca gezegenin derinliklerinden yüzeye çıkan suyla oluşmuş olabileceğine işaret ediyor.

BÜYÜK MİKTARDA SU KÜTLESİ TESPİT EDİLDİ

Kuzeybatı Üniversitesi'nden jeofizikçi Steven Jacobsen liderliğindeki ekip, keşif için ABD genelinde 2 binden fazla sismometreden yararlandı. Araştırmacılar, 500'den fazla depremin oluşturduğu sismik dalgaları inceleyerek Dünya'nın derin katmanlarını analiz etti.

Dalgaların su içeren kayaçlardan geçerken yavaşladığını tespit eden ekip, yaklaşık 700 kilometre derinlikteki geçiş bölgesinde büyük miktarda su bulunduğuna dair kanıtlara ulaştı.

ELMASIN İÇİNDE DE SU İÇEREN MİNERAL BULUNDU

Araştırmanın en dikkat çekici kanıtlarından biri ise bir elmasın içinden geldi. Alberta Üniversitesi'nden Graham Pearson, Dünya'nın derinliklerinde oluşarak volkanik faaliyetlerle yüzeye taşınan bir elmasın içinde su içeren ringwoodit kristali tespit etti.

Bu bulgu, Dünya'nın derin katmanlarında su barındıran ringwoodit bulunduğuna ilişkin ilk doğrudan fiziksel kanıt olarak değerlendirildi.

OKYANUSLARIN DENGESİNİ KORUYOR

Bilim insanları, yerin derinliklerindeki bu rezervuarın yalnızca suyun kökenini açıklamakla kalmayabileceğini aynı zamanda okyanusların hacmini dengeleyen doğal bir mekanizma görevi görebileceğini düşünüyor.

Araştırmacılara göre suyun kayaçlar arasında tutulması, yüzeydeki okyanusların hacminin milyonlarca yıl boyunca görece dengeli kalmasına yardımcı oluyor olabilir. Derinlerdeki suyun ayrıca Dünya'nın iç katmanlarındaki ısı dolaşımını, kayaç hareketlerini ve tektonik faaliyetleri etkileyebileceği belirtildi.

Şimdiye kadar elde edilen bulgular ABD'nin altındaki ölçümlere dayanıyor. Araştırmacılar, söz konusu su rezervuarının gezegenin tamamına yayılıp yayılmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.