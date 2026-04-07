Bilim dünyasında uzun süredir tartışma konusu olan volkanik ada yaylarındaki altın zenginliğinin kaynağına dair yeni bir araştırma yayımlandı. GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi'nden deniz jeoloğu Dr. Christian Timm liderliğindeki ekibin yaptığı çalışma, altının yer kabuğuna çıkış sürecinin tek bir aşamadan ibaret olmadığını ortaya koydu.

"ALTIN MUTFAĞI"

Araştırma sonuçlarına göre, okyanus tabanındaki dalma-batma zonlarında bulunan altın birikimi, suyla zenginleşmiş mantonun defalarca yüksek sıcaklıkta erimesiyle meydana geliyor. "Altın mutfağı" olarak adlandırılan bu derin mekanizma, mantonun kademeli bir şekilde altını yoğunlaştırmasını sağlıyor. Uzmanlar, tek seferlik bir erimenin aksine, tekrarlanan yüksek sıcaklık evrelerinin altını sülfür minerallerinden ayırarak magmaya aktardığını saptadı.

OKYANUS TABANINDA TOPLANAN KANITLAR

Çalışma kapsamında, Yeni Zelanda’nın kuzeyindeki Kermadec ada yayı ve Havre çöküntüsünden toplanan 66 volkanik cam örneği incelendi. Lavın su altında hızla soğumasıyla oluşan bu camların, magmanın orijinal kimyasal yapısını koruduğu belirtildi. Yapılan analizlerde:

İlkel camlardaki altın konsantrasyonunun, orta okyanus sırtlarındaki magmalara oranla kat kat daha yüksek olduğu görüldü.

Mantodaki suyun doğrudan altın kaynağı olmadığı, ancak erime sürecini kolaylaştırarak metalin açığa çıkmasına yardımcı olduğu anlaşıldı.

Altının magmada yüksek konsantrasyona ulaşabilmesi için mantonun daha önce eriyerek tükenmiş ve ardından tekrar yüksek ısıya maruz kalmış olması gerektiği belirlendi.

ALTININ DÖNGÜDEKİ İLK ADIMI

Bilim insanları, bu sürecin altının yaşam döngüsündeki ilk adım olduğunu ifade etti. Mantonun kimyasal evrimiyle başlayan bu yolculuk, altının eriyiğe geçmesi ve volkanik faaliyetlerle yüzeye yaklaşmasıyla devam ediyor. Araştırma, hidrotermal sistemlerdeki yüksek altın içeriğinin nedenlerini açıklarken, yerin derinliklerindeki jeolojik süreçlerin maden yataklarının oluşumundaki kritik rolünü de verilerle destekliyor.