Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen bir konteyner kazası, binlerce plastik oyuncağın denize dağılmasına neden oldu. Aralarında plastik ördeklerin de bulunduğu oyuncaklar, okyanus akıntılarıyla sürüklenerek yıllar içerisinde farklı kıyılarda ortaya çıktı.

BİNLERCE OYUNCAK OKYANUSA DÜŞTÜ

Olay 1992 yılında Pasifik Okyanusu’nda yaşandı. Bir konteynerden binlerce plastik banyo oyuncağı denize düştü ve açık okyanusta sürüklenmeye başladı. Oyuncakların bir bölümü uzun süre denizde kaldı. Okyanus akıntıları, plastik oyuncakları başlangıç noktalarından uzak bölgelere taşıdı.

PLASTİK ÖRDEKLER NEREYE GİTTİ?

Denize düşen oyuncaklar yıllar boyunca aynı bölgede kalmadı. Akıntılarla hareket eden plastik ördekler ve diğer banyo oyuncakları zaman içerisinde farklı kıyılarda ortaya çıktı. Oyuncakların birbirinden uzak bölgelerde bulunması, Pasifik Okyanusu’ndaki akıntıların nesneleri uzun mesafeler boyunca nasıl taşıyabildiğini gösteren bir örnek haline geldi.

YILLARCA OKYANUSTA SÜRÜKLENDİLER

Plastik oyuncakların yıllar boyunca devam eden yolculuğu araştırmacıların da dikkatini çekti. Farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde ortaya çıkan oyuncakların hareketleri, okyanus akıntılarının izlediği güzergâhlarla ilişkilendirildi.

ARAŞTIRMACILAR NEDEN TAKİP ETTİ?

Oyuncakların farklı kıyılara ulaşması, deniz akıntılarının hareketini inceleyen araştırmacılar için dikkat çekici veriler oluşturdu. Denize düştükleri noktadan itibaren sürüklendikleri bölgeler, okyanustaki su hareketlerinin izlenmesinde değerlendirildi. 1992’de başlayan olay böylece yıllara yayıldı. Binlerce plastik banyo oyuncağının okyanusta sürüklenmesi, farklı bölgelerde ortaya çıkmalarıyla takip edilebildi.