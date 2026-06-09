Küresel iklim değişikliği nedeniyle dünya genelinde sıcaklıklar hızla artarken, Kuzey Atlantik'te Grönland ve İzlanda'nın güneyinde yer alan gizemli bir bölge tam tersine giderek soğuyor.

Geophysical Research Letters dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, "Atlantik soğuk lekesi" olarak bilinen bu sıradışı durumun, gezegenin en kritik okyanus akıntı sistemi olan Atlantik Meridyen Devridaim Dolaşımı'nın (AMOC) hızla zayıflamasından kaynaklandığını doğrudan gözlemsel verilerle ortaya koydu.

Tropikal bölgelerdeki sıcak suları kuzeye taşıyan dev bir "okyanus taşıma bandı" görevi gören bu sistemin zayıflaması, kuzeye giden sıcak su miktarını azaltarak okyanusun derin katmanlarına kadar uzanan geniş çaplı bir soğumaya yol açıyor.

GERİ DÖNÜLEMEZ BİT NOKTAYA YAKLAŞTI

Bilim insanları, bu hayati akıntı sisteminin küresel iklim dengesinde geri dönülemez bir "kırılma noktasına" yaklaşmış olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Yapılan iklim simülasyonları, mevcut küresel ısınma eğiliminin bu şekilde sürmesi halinde AMOC'un bu yüzyılın ortalarında tamamen çökebileceğini gösteriyor.

Dev akıntı sisteminin durması halinde Avrupa’da dondurucu ve sert kışların yaşanacağı, tropikal bölgelerde yağış dengesinin altüst olacağı, deniz seviyelerinin hızla yükseleceği ve başta Amazon yağmur ormanları olmak üzere küresel ekosistemlerin ağır darbe alacağı belirtiliyor.

Araştırma ekibi, bu felaket senaryosunun artık teorik bir ihtimal olmaktan çıktığını vurgulayarak hükümetleri küresel ısınma politikalarına karşı acil önlem almaya çağırıyor.