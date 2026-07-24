Çin devleti destekli inşaat firmaları, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo kıyılarında deniz tabanından çıkardığı 65 milyon metreküp kumla 600 futbol sahası büyüklüğünde yapay bir şehir inşa etti.

"Port City Colombo" adı verilen ve 269 hektarlık yeni bir kara parçası üzerine kurulan devasa dolgu alanı, ülkenin en büyük finans ve ticaret merkezi olmayı hedefliyor.

Günde 250 bin metreküp taşıma kapasitesine sahip gelişmiş tarama gemileriyle yürütülen ve 2019 yılında tamamlanan arazi ıslah çalışmaları sırasında, kazanılan toprağı okyanus akıntılarına karşı korumak adına 3 kilometreyi aşan dev bir dalgakıran inşa edildi.

Yaklaşık 1,4 milyar dolarlık altyapı yatırımı karşılığında imzalanan anlaşma uyarınca, oluşturulan yeni arazinin yüzde 43'lük kısmı işletilmek üzere Çinli yüklenici firmaya devredildi.

Tamamlandığında toplam yatırım değerinin 15 ila 20 milyar doları bulması beklenen yapay ada, Sri Lanka Parlamentosu tarafından Özel Ekonomik Bölge ilan edildi. Bölgede faaliyet gösterecek yabancı yatırımcılara 40 yıla varan vergi muafiyetleri tanınırken, projenin mülkiyet yapısı ve ülkeye sağladığı geniş ayrıcalıklar, Sri Lanka kamuoyunda bağımsızlık ve dış borç bağımlılığı tartışmalarını da beraberinde getirdi.