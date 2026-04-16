Almanya merkezli Johannes Gutenberg Üniversitesi’nden bilim insanlarının araştırmalarına göre, kıyı bölgelerinde bulunan yer altı suları aşırı kullanım ve iklim değişikliği nedeniyle ciddi risk altında. Yer altı su seviyesinin düşmesiyle birlikte deniz suyu bu alanlara daha kolay sızıyor ve suyun tuzlanmasına yol açıyor.

Araştırmada, 1990 ile 2025 yılları arasında incelenen kıyı bölgelerinin yüzde 20’sinden fazlasında yer altı su seviyelerinde önemli değişimler tespit edildi. Bazı bölgelerde bu düşüşün yılda 50 santimetreyi aştığı belirtildi.

İÇME SUYU VE TARIM TEHLİKEDE

Uzmanlara göre bu durum yalnızca su kaynaklarını değil, aynı zamanda tarımı da doğrudan etkiliyor. Çünkü yer altı suları, dünya genelinde hem içme suyu hem de tarımsal sulama için kritik öneme sahip.

Tuzlu suyun karışmasıyla birlikte bu kaynaklar kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu da özellikle kıyı bölgelerinde yaşayan nüfusun suya erişimini zorlaştırırken, gıda üretiminde de ciddi riskler oluşturuyor.

EN RİSKLİ BÖLGELER AÇIKLANDI

Araştırma, riskin özellikle ABD’nin doğu kıyıları, Güney Asya, Çin kıyıları ve Akdeniz havzası gibi yoğun nüfuslu kıyı bölgelerinde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bu bölgelerde yer altı su seviyesinin düşmesi, deniz suyunun iç kesimlere daha kolay sızmasına neden oluyor.

Uzmanlara göre, deniz seviyesine yakın ve su ihtiyacını büyük ölçüde yer altı kaynaklarından karşılayan bölgeler, bu durumdan en fazla etkilenecek alanlar arasında yer alıyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Uzmanlar, yer altı su kaynaklarının daha dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi halde hem içme suyu hem de gıda güvenliği açısından küresel ölçekte ciddi sorunların yaşanabileceği belirtiliyor.