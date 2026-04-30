

Kentte küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, yaşam alanları genellikle okyanuslar, Akdeniz ve Kızıldeniz olan mavi yengeç avladı.

Mavi rengi ve farklı görüntüsüyle dikkati çeken yengeç, kentteki bir balıkçı tezgahında satışa sunuldu.

Balıkçı Mete Meteler, son yıllardaki deniz suyundaki sıcaklık artışının bu türün Karadeniz'de yaşam sürmesine olanak sağladığını söyledi.

Yengecin özellikle görüntüsüyle vatandaşların ilgi odağı olduğunu vurgulayan Meteler, "Mavi yengeç eski yıllarda Karadeniz'de pek yoktu. Son yıllarda ise nadir de olsa ağlara takılıyor. Uzmanlar bunu deniz suyundaki sıcaklık artışına bağlıyor. Biz de ağımıza takıldığı zaman bazen şaşkınlık yaşamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Meteler, mavi yengecin vatandaşlardan ilgi gördüğünü, birçok kişinin fotoğrafını çektiğini kaydetti.