Águas do Algarve kuruluşu tarafından yürütülen 107,9 million avro bütçeli dev altyapı projesi, kıyıdan 2 kilometre uzaklıkta ve okyanusun derinliklerinde kurulacak özel boru hatlarıyla karadaki arıtma tesisini birbirine bağlayacak. Avrupa Kurtarma ve Direnç Fonu tarafından finanse edilen bu kritik sistemle, denizaltı kuyularından çekilen okyanus suyu karaya taşınarak günde 43,2 milyon litre içilebilir temiz suya dönüştürülecek. 2028 yılında tam kapasiteyle devreye alınması planlanan proje, Portekiz tarihinin en büyük su mühendisliği operasyonu olarak kayıtlara geçti.

OKYANUS TABANINA SIFIR HATA JEOLOJİK MONTAJ

Okyanus tabanındaki operasyonun ilk fazında, deniz canlılarının ve büyük materyallerin sisteme girişini engellemek için özel hidrolik koruma ızgaralarıyla donatılmış iki dev su alma yapısı konumlandırıldı. Saniyede 500 litre deniz suyunu karaya pompalayacak olan bu denizaltı altyapısı, ilerleyen yıllarda saniyede 750 litre kapasiteye çıkabilecek şekilde esnek bir mühendislikle tasarlandı.

Altyapının büyük kısmı suyun ve toprağın altında kalacağı için kıyı şeridinden tamamen görünmez olacak. Sistem, tuzdan arındırma işlemi sırasında ortaya çıkan yoğun atık tuzlu suyun, deniz ekosistemine zarar vermeyecek şekilde akıntılı açık deniz alanlarına geri deşarj edilmesini sağlayan özel bir su altı tahliye hattını da içeriyor.

İKLİM KRİZİNE KARŞI ARTIK OKYANUS KULLANILACAK

Güney Portekiz'de yağışların tamamen düzensizleşmesi, barajların kuruması ve yer altı su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, hükümeti okyanus suyunu kalıcı bir kamu kaynağına dönüştürmeye mecbur bıraktı. Portekiz Çevre Ajansı (APA), kurulacak tesisin tam kapasite kullanım izinlerini bölgedeki su kıtlığı ve turizm dönemlerindeki ekstrem tüketim grafiklerine göre anlık olarak denetleyecek.

Proje, deniz ekosistemine olası etkileri nedeniyle bölgedeki yerel balıkçılık kooperatifleri ve çevre örgütlerinin muhalefetiyle karşılaşsa da, su güvenliğini sağlamak adına devlet kontrolünde kurulan özel bir izleme komitesiyle koordineli şekilde ilerletiliyor. Tesis tamamlandığında, Algarve bölgesinin yeraltı su havzalarına olan bağımlılığı tamamen sona erecek.