Meksika ile Hawaii arasındaki Clarion-Clipperton Kırık Zonu'nda, güneş ışığının ulaşmadığı 4 bin metre derinlikte oksijen üretimi tespit edildi. Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bulgular, deniz tabanındaki polimetalik nodüllerin kimyasal tepkimeyle 'kara oksijen' ürettiğini ortaya koydu. Bilim insanları manganez, nikel ve kobalt içeren bu mineral kütlelerinin doğal piller gibi davranarak deniz suyunu elektroliz ettiğini belirtti. MADENCİLİK ŞİRKETLERİ BULGULARA İTİRAZ EDİYOR Keşif, aynı nodülleri çıkarmayı hedefleyen derin deniz madenciliği sektöründe tepkiyle karşılandı. Araştırmaya daha önce fon sağlayan The Metals Company ve Aberdeen Üniversitesi araştırmacıları, Frontiers in Marine Science dergisinde yayımladıkları görüşle çalışmanın geri çekilmesini istedi. Şirket, rapordaki oksijen üretim oranlarının bilimsel olarak tutarlı olmadığını savundu. 46 ÜLKE FAALİYETLERİN ASKIYA ALINMASINI İSTEDİ Eleştirilere karşı ek verilerini hakem değerlendirmesine sunan araştırma ekibi, bulguları sahada kesinleştirmek amacıyla yeni bir uluslararası deniz seferi başlattı. Bilimsel uyuşmazlık, Uluslararası Yatak Otoritesi'nin (ISA) Kingston'daki son toplantısında bir madencilik yasasının çıkmasını engellerken, aralarında Fransa'nın da bulunduğu 46 ülke faaliyetlerin askıya alınması (moratoryum) yönünde tutum aldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.