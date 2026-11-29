Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun 4 bin ila 6 bin metre derinliğinde toplanan 244 adet polimetalik metal kayanın içinde toplam 4 bin 139 hayvan tespit etti. Keşfedilen bu canlıların, yalnızca bu taşların içindeki mikroskobik çatlaklarda yaşayabildiği ve madencilik faaliyetleri başlarsa tamamen yok olacağı açıklandı.

CANSIZ SANILAN METAL KAYALARIN İÇİNDE NE BULUNDU?

Almanya'daki Bremen Üniversitesi Deniz Çevre Bilimleri Merkezi (MARUM) araştırmacıları, Pasifik Okyanusu'ndaki Clarion-Clipperton bölgesinden 244 adet polimetalik nodül çıkardı. Demir ve manganez oksitlerinden oluşan yumruk büyüklüğündeki bu oluşumların her milyon yılda sadece birkaç milimetre büyüdüğü biliniyor. Yapılan analizlerde her bir kayada ortalama 17 hayvan sayılırken, tek bir kayanın içinde 245 canlının yaşadığı belirlendi. Bu canlılar arasında solucanlar, kabuklular, kabuklu bir amip türü ve tardigradlar yer alıyor.

MİKROSKOBİK ÇATLAKLAR BARINAK GÖREVİ GÖRÜYOR

Araştırmanın yazarlarından Tanya Stratmann, metal kayaların iç kısmındaki çatlakların bir milimetreden küçük hayvanlara barınak sağlayacak genişlikte olduğunu açıkladı. Meslektaşı Coral Diaz-Recio Lorenzo ise bu çatlakların, okyanus tabanındaki yumuşak tortuda yaşayamayan türler için özel bir sığınak oluşturduğunu belirtti. Birbirinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktan toplanan kayaların, çevrelerindeki deniz tabanından ziyade birbirleriyle benzer canlı topluluklarına ev sahipliği yaptığı saptandı.

SU ALTI MADENCİLİĞİ TEHDİDİ GÜNDEMDE

İncelenen bu metal oluşumlar, sanayide yüksek talep gören nikel, kobalt, bakır, demir ve manganez elementlerini barındırıyor. Clarion-Clipperton bölgesinin yakın zamanda ticari su altı madenciliğine açılması gündemde bulunuyor.

BU CANLILAR NEDEN YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA?

Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi'nin bu metal kayaların toplu olarak çıkarılmasına izin vermesi durumunda, milyonlarca yılda oluşan bu yaşam alanları ekosistemden tamamen silinecek. Bilim insanları, elde edilen bu bulguların derin okyanusta koruma alanlarının planlanması için kritik önem taşıdığını vurguluyor.