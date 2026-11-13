Alman Fraunhofer Enstitüsü tarafından 2016 yılında geliştirilen Stored Energy in the Sea (StEnSea) teknolojisi, deniz tabanına yerleştirilen yüzlerce ton ağırlığındaki beton küreler aracılığıyla elektrik depolanmasına olanak tanıyor. Teknoloji portalı GRYOnline.pl'nin aktardığına göre, sistemin StEnSea 2.0 adlı yeni aşaması bu yıl Kaliforniya kıyıları açıklarında başlatılacak.

BASINÇ FARKIYLA ENERJİ ÜRETİMİ

Su altı basıncının beton küreler üzerindeki sürekli etkisinden yararlanan sistemde, şebekedeki fazla elektrik kullanılarak kürelerin içindeki su dışarı pompalanıyor. Elektrik talebi arttığında ise valfler açılıyor ve yüksek okyanus basıncının etkisiyle küre içine hızla dolan su, türbinleri döndürerek yeniden elektrik üretiyor. 10 yıl önce geliştirilen bu yöntem, enerjiyi basınç farkı prensibiyle depoluyor.

ENERJİ DEPOLAMA SORUNUNA ÇÖZÜM SUNUYOR

Kürelerin deniz tabanına batırılması karada alan tasarrufu sağlarken, sistemin özellikle kıyıdan uzakta konumlanan açık deniz rüzgar santralleri için enerji depolama sorununa çözüm sunması hedefleniyor.

600 METRE DERİNLİKTE ÇALIŞMA YAPILIYOR

2026 yılının sonunda hayata geçirilmesi planlanan StEnSea 2.0 projesi için, deniz tabanının kıyıya yakın mesafede aniden derinleşmesi nedeniyle Kaliforniya açıkları seçildi. Yaklaşık 600 metre derinlikte türbin ve pompaların kalibrasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Projenin mevcut aşamasında Sperra şirketi tarafından 3D beton baskı teknolojisiyle üretilen 9 metre çapında ve yaklaşık 400 ton ağırlığındaki prototip küreler kullanılıyor. Nihai aşamada ise beton kürelerin çapının 30 metreye çıkarılması planlanıyor.