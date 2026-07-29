Umman’da, başkent Maskat’ın günlük içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin en büyük deniz suyunu arıtma tesislerinden biri olan Ghubrah III için devasa bir deniz altı altyapı sistemi inşa ediliyor. Proes şirketi tarafından temel ve detaylı deniz mühendisliği tasarlanan proje; dev su alma hatları, deniz altı kulesi ve deşarj sisteminden oluşan entegre bir yapıyı kapsıyor.

GÜNLÜK 300 MİLYON LİTRE İÇME SUYU KAPASİTESİNE SAHİP

Ghubrah III tesisinin tamamlandığında günlük 300 milyon litre işlenmiş içme suyu üretmesi hedefleniyor. Tesisin sürekli beslenebilmesi amacıyla deniz tabanına kurulan sistem şu teknik özelliklere sahip:

Ortalama deniz seviyesinin 10,5 metre derinliğinde yer alan su alma kulesine bağlı, her biri 2 metre (2.000 mm) çapında ve 1,24 kilometre (1.246 metre) uzunluğunda iki adet kanal kullanılıyor.

Deniz suyundaki yüksek tuz oranının neden olduğu korozyonu önlemek ve yapısal dayanıklılık sağlamak amacıyla boru hatlarında Cam Elyaf Takviyeli Plastik (FRP) malzeme tercih edildi.

ARITMA SÜRECİ

Denizden çekilen ham su, ilk olarak ön arıtma aşamalarından geçirilerek askıda kalan parçacıklardan temizlenecek. Ardından yüksek basınçlı pompalar vasıtasıyla ters osmoz membranlarına iletilerek tuz ve minerallerinden ayrıştırılacak.

İşlem sonucunda ortaya çıkan yüksek tuz konsantrasyonlu atık su ise su alma hatlarından tamamen bağımsız ayrı bir sistemle denize geri tahliye edilecek. Her biri 1,6 metre (1.600 mm) çapında ve yaklaşık 1,5 kilometre (1.493,92 metre) uzunluğunda iki boru hattı aracılığıyla yürütülecek. Atık su, deniz seviyesinin 7,75 metre altında yer alan özel difüzör sistemleriyle farklı noktalardan dağıtılarak deniz ortamına salınacak.