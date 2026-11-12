Marshall Adaları’nın en kuzeyinde yer alan ve en yakın insan yerleşimine sırasıyla 116 ile 385 kilometre uzaklıktaki Bikar ve Bokak mercan adaları, Dünya üzerindeki son vahşi ve bozulmamış tropikal deniz yaşam alanları olarak kayıtlara geçti.

Saygın bilim dergisi Frontiers in Marine Science’ta yayımlanan araştırmaya göre, bu iki izole bölge, bilim dünyası için tamamen yeni olabileceği düşünülen iki canlı türüne de ev sahipliği yapıyor.

14 FARKLI CANLI GRUBUNA RASTLANILDI

Hawaii Üniversitesi'nden deniz ekolojisti Dr. Alan Friedlander liderliğindeki araştırma ekibi, dalgıçlar, su altı video sistemleri, derin deniz kameraları ve bir denizaltı kullanarak bölgenin kara, deniz ve gökyüzü ekosistemlerini mercek altına aldı.

Yapılan kapsamlı incelemelerde bölgede 15 deniz kuşu kolonisinin yanı sıra yüzlerce farklı resif ve derin deniz balığı grubu tespit edildi. Köpekbalıkları ve büyük açık deniz yırtıcılarının yoğun olarak gözlemlendiği sularda, Marshall Adaları'nda daha önce hiç kaydı bulunmayan 14 farklı canlı grubuna rastlandı.

TÜM GEZEGEN İÇİN EŞSİZ BİR HAZİNE

Bölgenin bu denli kusursuz korunmasının arkasında ise yerel halkın geleneksel doğa koruma bilinci yatıyor. Dr. Friedlander, Bikar ve Bokak adalarının yalnızca Marshall Adaları için değil tüm gezegen için eşsiz bir hazine olduğunu belirterek, bu ekosistemlerin onlarca yıldır titizlikle koruyan yerel Utirik Atolü topluluğunun insanlığa bir armağanı olduğunu vurguladı.

Keşif ve değerlendirme çalışmalarının ardından Marshall Adaları hükümeti harekete geçerek, iki mercan adasını çevreleyen yaklaşık 48 bin kilometrekarelik dev alanı ülkenin ilk ulusal deniz koruma alanı ilan etti.

Uzmanlar, insan faaliyetlerinin küresel biyoçeşitliliği giderek daha fazla tehdit ettiği günümüzde, bu tür bozulmamış deniz sığınaklarının okyanusların geleceğini anlamak adına hayati bir referans noktası oluşturduğuna dikkat çekiyor.