Atlantik Okyanusu'nda tropik bölgelerden kuzeye doğru ısı taşıyan akıntı sistemi, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle bilim insanlarının yakın takibinde bulunuyor. Atlantik Meridyonel Devrilme Dolaşımı (AMOC) olarak adlandırılan sistem, Avrupa'nın ikliminin şekillenmesinde önemli rol oynuyor. Araştırmalar, artan sera gazı yoğunluğu ve okyanus koşullarındaki değişiklikler nedeniyle bu dolaşımın 21. yüzyılda zayıflamasının beklendiğini ortaya koyuyor.

AVRUPA'NIN İKLİMİNİ ETKİLEYEN DEV SİSTEM

Atlantik Meridyonel Devrilme Dolaşımı, tropik bölgelerdeki sıcak suları Kuzey Atlantik'e taşıyan büyük bir okyanus akıntı sistemi olarak biliniyor. Kuzeye ulaşan sular soğuyarak yoğunlaşıyor ve derinlere battıktan sonra güneye doğru hareket ediyor. Bu döngü, okyanusların farklı bölgeleri arasında ısı taşınmasını sağlayarak küresel iklim üzerinde etkili oluyor. Avrupa'da kış sıcaklıklarının aynı enlemlerdeki bazı bölgelere kıyasla daha ılıman olmasında da Atlantik'teki ısı taşınımı önemli rol oynuyor.

OKYANUS AKINTILARI NEDEN ZAYIFLIYOR?

Küresel ısınmayla birlikte okyanus sıcaklıklarının yükselmesi, yağış düzenindeki değişiklikler ve buzulların erimesi, Kuzey Atlantik'teki suyun özelliklerini etkiliyor. Özellikle eriyen buzullardan okyanusa karışan tatlı su, deniz suyunun tuzluluğunu ve yoğunluğunu azaltabiliyor. Bu durum, soğuyan suyun derinlere batmasını zorlaştırarak dolaşım sisteminin zayıflamasına neden olabiliyor. İklim modelleri, sera gazı yoğunluğunun artmaya devam etmesi halinde AMOC'nin bu yüzyıl içerisinde güç kaybetmesinin beklendiğini gösteriyor.

AVRUPA'DA KIŞLAR DAHA SOĞUK GEÇEBİLİR

Atlantik akıntı sisteminin zayıflaması, okyanuslardan Avrupa'ya taşınan ısı miktarında değişikliklere yol açabilir. Bu durum, özellikle Kuzeybatı Avrupa'nın sıcaklık ve yağış düzeni üzerinde etkili olabilir. Ancak AMOC'deki yavaşlamanın Avrupa'nın tamamında doğrudan soğumaya neden olacağı kesin olarak belirtilmiyor. Bölgesel sonuçların büyüklüğü, küresel ısınmanın seyri ve okyanus dolaşımındaki değişimin düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

DÜNYANIN FARKLI BÖLGELERİNDE FELAKET RİSKİ

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), AMOC'nin zayıflamasının geniş kapsamlı iklim sonuçları doğurabileceğine dikkat çekiyor. Araştırmalarda, olası etkiler arasında Güney Afrika'da kuraklık koşullarının değişmesi ve ABD'nin doğu kıyılarında deniz seviyesinin yükselmesi gösteriliyor. İngiltere Ulusal Okyanus Bilimleri Merkezi'nin değerlendirmelerine göre dolaşım sistemindeki yavaşlama, okyanusların atmosferden karbondioksit alma kapasitesini de etkileyebilir. Böyle bir değişim, atmosferde daha fazla sera gazı kalmasına katkıda bulunabilir.

OKYANUS AKINTILARI TAMAMEN DURABİLİR Mİ?

Bilim insanları, Atlantik dolaşım sisteminin gelecekte ne ölçüde zayıflayacağı konusunda belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor. NOAA'ya göre bazı çalışmalar AMOC'nin son yüzyılda zayıfladığına işaret etse de uzun dönemli değişimin büyüklüğü ve gelecekteki seyri kesin olarak belirlenmiş değil. İklim modelleri genel olarak 21. yüzyılda zayıflama öngörürken sistemin tamamen durup durmayacağı ve böyle bir gelişmenin ne zaman yaşanabileceği konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadı.