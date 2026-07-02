Japon bilim insanları Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde buldukları gizemli siyah yumurtaların içinden tamamen yeni bir canlı türü çıkardı. Yapılan DNA analizleri, okyanusun en karanlık abisopelajik katmanında bulunan bu yapıların daha önce tanımlanmamış bir yassı solucan türüne ait yumurta kozaları olduğunu kanıtladı.

GİZEMLİ SİYAH YUMURTALAR NASIL YÜZEYE ÇIKARILDI?

Tokyo Üniversitesi’nden deniz araştırmacısı Yasunori Kano, uzaktan kumandalı su altı aracıyla abisopelajik bölgenin maksimum sınırında gezinirken tamamen siyah renkli yumurta benzeri yapılara rastladı. Yaşam döngüleri büyük ölçüde bilinmeyen bu derinlikteki organizmaları incelemek amacıyla siyah örnekler zarar görmeden okyanus yüzeyine taşındı. Kapsüller, detaylı morfolojik inceleme için Hokkaido Üniversitesi’ndeki omurgasız biyologlarına teslim edildi.

MİKROSKOP ALTINDAKİ İNCELEMEDE NE BULUNDU?

Hokkaido Üniversitesi’nden Keiichi Kakui liderliğindeki uzman ekip, laboratuvarda stereo mikroskop kullanarak korunaklı siyah kozalardan birini açtı. Kabuğun delinmesiyle içinden süt beyazı bir sıvının sızdığı ve bu sıvının içerisinde kırılgan beyaz organizmaların yer aldığı görüldü. Yapılan derinlemesine genetik incelemeler, bu beyaz cisimlerin "Platyhelminth" yani serbest yaşayan bir yassı solucan türünün embriyoları olduğunu ortaya koydu.

BU KEŞİF BİLİM DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Yapılan bu son su altı operasyonu, yassı solucanların dünya üzerinde canlı olarak ulaştığı en derin nokta olarak kayıtlara geçti. Bu keşiften önceki derinlik rekoru 5 bin 200 metreyle sınırlıyken, 6 bin 200 metrede çoğalabilen bu yeni türün sığ sulardaki akrabalarıyla benzer gelişimsel özellikler taşıması bilim insanlarını şaşırttı. Keşif, okyanus çukurlarındaki gizemli canlı ekosisteminin haritasını yeniden şekillendirdi.