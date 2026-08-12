Fransa liderliğindeki araştırmacılar, Kuzeydoğu Atlantik Okyanusu'nun tabanında 200 binden fazla radyoaktif atık varili keşfetti. Derin deniz dalışlarında varillerin aşındığı ve kobalt-60 gibi tehlikeli izotopların çamura sızarak bölgedeki radyasyon seviyesini yükselttiği doğrulandı.

RADYOAKTİF ATIKLAR DENİZ SULARINA VE ÇEVREYE SIZDI MI?

NODSSUM projesi kapsamında yürütülen dalışlarda, varillerin beton ve bitümle kaplanmış metal dış yüzeylerinin bozulduğu saptandı. Okyanus tabanından alınan örneklerde kobalt-60, niyobyum-94, sezyum-137 ve amerikyum-241 maddelerinin doğal arka plan radyasyon değerlerini aştığı kaydedildi.

VARİLLERİN AŞINMASI DENİZ CANLILARINI NASIL ETKİLEDİ?

Yapılan incelemelerde, yüzeyi bozulan atık varillerinin üzerinde deniz anemonları, süngerler ve yengeçlerin habitat oluşturduğu görüldü. Bilim insanları, canlıların radyoaktif maddeleri dokularına emip emmediğini tespit etmek amacıyla bölgeden su, tortu ve organizma örnekleri topladı.

DENİZE ATILAN VARİLLER HANGİ ÜLKELERE AİT?

Fransa'nın 1967 ve 1969 yıllarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonla bölgeye 46 bin varil radyoaktif atık döktüğü belgelendi. Kalan varillerin ise aynı döküm alanını kullanan diğer Avrupa ülkelerine ait olduğu değerlendirilirken, atıkların kesin kaynağını belirleme çalışmaları devam ediyor.