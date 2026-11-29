İspanyol Marca gazetesinin aktardığı habere göre, Almanya'daki Bremen Üniversitesi Deniz Çevre Bilimleri Merkezi (MARUM) araştırmacıları, Pasifik'teki Clarion-Clipperton bölgesinde 4 bin ila 6 bin metre derinlikte yaptıkları çalışmalarda 244 adet polimetalik yumru (nodül) topladı.

2019 yılında gerçekleştirilen saha araştırmasının ardından yapılan detaylı incelemelerde, demir ve manganez oksitlerinden oluşan ve milyon yılda yalnızca birkaç milimetre büyüyebilen bu yumruk büyüklüğündeki oluşumların içinde tam 4 bin 139 hayvanın yaşadığı tespit edildi.

Kaya parçası başına ortalama 17 canlının bulunduğu analizlerde, tek bir yumrunun içinde 245 farklı bireye rastlanması bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Bu mikroskobik dünyanın sakinleri arasında solucanlar, kabuklular, kabuklu amipler ve zorlu koşullara dayanıklılığıyla bilinen tardigradların (su ayıları) yer aldığı belirlendi.

Çalışmanın yazarlarından Tanya Stratmann, sırrın bu metal kütlelerin iç yapısındaki mikroskobik çatlaklarda gizli olduğunu vurgularken, meslektaşı Coral Diaz-Recio Lorenzo ise bu çatlakların okyanus tabanındaki yumuşak tortuda yaşayamayan türler için hayati birer barınak görevi gördüğünü ifade etti.

Ayrıca, birbirinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktan toplanan kayaların içindeki canlı topluluklarının, kendi çevrelerindeki taban tortusundan ziyade birbirleriyle büyük benzerlik taşıdığı saptandı.

SU ALTI MADENCİLİĞİ AÇILABİLİR

Söz konusu keşif, derin deniz madenciliği tartışmalarının alevlendiği kritik bir döneme denk geldi. Nikel, kobalt, bakır, demir ve manganez gibi sanayide yüksek talep gören değerli metalleri barındıran Clarion-Clipperton bölgesinin yakın gelecekte su altı madenciliğine açılması gündemde bulunuyor.

Bilim insanları, Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi'nin bu metalik yumruların toplu olarak çıkarılmasına izin vermesi halinde, oluşumu milyonlarca yıl süren bu benzersiz yaşam alanlarının kalıcı olarak yok olacağı uyarısında bulunuyor.

Araştırmacılar, elde edilen bu çarpıcı bulguların derin okyanus ekosistemlerinde koruma alanlarının belirlenmesi açısından hayati bir yol gösterici olacağına dikkat çekiyor.