Çinli araştırmacılar, okyanusun yaklaşık 900 metre derinliğinde yaşayan dev izopod türü Bathynomus jamesi'nin beş yıldan fazla süreyle yiyeceksiz hayatta kalabildiğini tespit etti. Canlının DNA'sını inceleyen biyologlar, bu olağanüstü direncin bakterilerden aktarılan özel bir gen ve vücut boşluğunun üçte ikisini kaplayabilen devasa mide yapısından kaynaklandığını ortaya çıkardı.

MİDESİ VÜCUDUNUN ÜÇTE İKİSİNİ KAPLIYOR

Yaklaşık yarım metre uzunluğa ulaşabilen Bathynomus jamesi, yüksek basınç altındaki soğuk ve besin açısından fakir derin deniz tabanında yaşıyor. Bilim insanları, bu türün genomunu 300 metre derinlikte yaşayan yakın akrabası Bathynomus doederleini ile karşılaştırdı. Analizler, derin deniz türünün midesinin vücut boşluğunun üçte ikisini kaplayacak kadar genişleyebildiğini gösterdi. Bu yapı sayesinde canlı, av bulduğunda tek seferde çok yüksek miktarda besin depolayarak yıllarca bu rezervlerle yaşayabiliyor.

BU CANLI AÇLIĞA NASIL BU KADAR DAYANABİLİYOR?

Araştırmacılar, dayanıklılığın arkasındaki temel genetik faktörün enerji harcamasını düzenleyen ND1 geni olduğunu saptadı. Kabuklu canlının bu geni atalarından miras almadığı, yatay gen transferi yoluyla bakteriyel bir simbiyonttan edindiği belirlendi. Araştırmacı Jianbo Yuan, ND1 geninin enerji alışverişi için koşullu bir vana görevi gördüğünü açıkladı.

SOĞUK SU METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Ekip, ND1 geninin işleyişini test etmek amacıyla bu geni zebra balıklarına aktardı. Sıcak suda enerjiyi hızla tüketen balıkların, deniz tabanındaki soğuk su koşullarında bu gene sahip olmayan balıklara kıyasla yüzde 37 daha uzun süre açlığa dayandığı görüldü. Uzmanlar, soğuk ortamın mitokondri faaliyetlerini baskılayarak metabolizmayı minimum seviyeye indiren bir reaksiyonu tetiklediğini bildirdi.

MİDESİNDEKİ BAKTERİLER NE İŞE YARIYOR?

İncelemeler sırasında izopodların midelerinde klamidya grubuna ait özel bakterilerin yaşadığı da tespit edildi. Diğer canlılarda hastalığa yol açabilen bu bakteri türünün, milyonlarca yıllık evrim sürecinde dev izopod ile uyumlu bir ortak yaşam geliştirdiği belirlendi. Bu bakterilerin, konakçı canlı için enerji kaynağı olarak kullanılabilecek yağları ürettiği ve depoladığı kaydedildi.