Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) 2023 yılında Alaska Körfezi'nde yürüttüğü derin deniz keşif görevi sırasında bulunan ve parlak görünümü nedeniyle 'altın küre' olarak adlandırılan gizemli nesnenin sırrı aydınlatıldı. Yaklaşık üç yıl süren laboratuvar incelemeleri sonucunda yapının, dev bir derin deniz anemonuna ait olduğu tespit edildi.

Keşif, 'Okeanos Explorer' araştırma gemisine bağlı uzaktan kumandalı su altı robotunun okyanus tabanındaki bir kayaya yapışmış parlak, kubbe biçimli bir cisim tespit etmesiyle başladı. Robotik kol ve vakum sistemiyle yüzeye çıkarılan yaklaşık 10 santimetre çapındaki numune, deriyi andıran lifli dokusu ve üzerindeki açıklıkla dikkat çekti.

Detaylı inceleme için Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi bünyesindeki NOAA Fisheries Ulusal Sistematik Laboratuvarı'na gönderilen nesne, çok yönlü taksonomik analizlere tabi tutuldu. Elektron mikroskobu taramalarında yapının böcek kabuklarında da bulunan kitin maddesinden oluştuğu ve yüzeyinde Knidliler (Cnidaria) şubesine özgü spirosist yakıcı hücreleri barındırdığı belirlendi.

ALTIN KÜRENİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Yüzeydeki mikroorganizma yoğunluğu nedeniyle güçlükle tamamlanan tüm genom dizilimi analizleri, cismin Relicanthus daphneae adlı dev derin deniz anemonunun genetik materyalini taşıdığını ortaya koydu. Bilim insanları, nesnenin anemonun sert zeminlere tutunmak amacıyla salgıladığı koruyucu kütikül tabakası olduğu sonucuna vardı. Yapının arkada bırakılmış olması, bu türün zemin üzerinde yer değiştirebildiğine işaret eden bir bulgu olarak kayıtlara geçti.

Numunenin neden altın sarısı bir parlaklığa sahip olduğu ve üzerindeki açıklığın biyolojik bir fonksiyon mu yoksa çürüme sonucu mu meydana geldiği yönündeki incelemeler ise sürüyor.

AKDENİZ'DE MİLİMETRELİK YENİ TÜR KEŞFEDİLDİ

Öte yandan, deniz biyolojisindeki bir diğer keşif İspanya'dan bildirildi. Alicante Üniversitesi araştırmacıları, Alicante eyaletine bağlı El Campello kasabası açıklarında daha önce tanımlanmamış bir denizanası türü tespit etti.

Copula lucentia adı verilen canlının boyunun 1 ila 7 milimetre arasında değiştiği kaydedildi. Uzmanlar, mikro boyutlardaki bu yeni türün insan sağlığı açısından herhangi bir tehlike arz etmediğini açıkladı.