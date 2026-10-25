Pasifik Okyanusu’nun karanlık sularında milyarlarca tonluk devasa bir maden hazinesinin tespit edilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve Çin başta olmak üzere dünya devleri gözünü su altı madenciliğine dikti.

Pekin yönetiminin karadaki nadir toprak elementleri ve maden işleme kapasitesindeki küresel hakimiyeti, Washington’ı harekete geçirdi. Verilere göre Çin, küresel nadir toprak madenciliğinin yüzde 71’ini, bu elementlerin işlenmesinin ise yüzde 87’sini elinde tutuyor.

ABD’nin en çok ihtiyaç duyduğu kritik madenlerin neredeyse yarısı doğrudan Çin’den geliyor. Bu bağımlılığı kırmak isteyen Beyaz Saray, derin deniz sondajlarını hızlandırmak için başkanlık kararnameleriyle süreci resmen başlattı. ABD İçişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki aylarda ilk ticari arama ve çıkarma lisanslarını dağıtmaya hazırlandığı belirtiliyor.

EN BÜYÜK KAPIŞMA PASİFİK OKYANUSU'NDA

En büyük kapışma ise Pasifik Okyanusu’nda Hawaii ile Meksika arasında uzanan Clarion-Clipperton bölgesinde yaşanıyor. Yapılan araştırmalar, bu havzada nikel, kobalt, bakır ve manganez zengini yaklaşık 21,1 milyar tonluk mineral yumrusunun (polimetalik nodül) yattığını ortaya koyuyor.

Bölgedeki metal rezervinin, dünyadaki tüm bilinen kara rezervlerinden bile daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu devasa potansiyeli gören Amerikan şirketleri, suyun 5,5 kilometre derinliğindeki rezervleri ticari olarak çıkarıp işlemek üzere resmi izin başvurularını tamamladı.

YARIŞA JAPONYA'DA KATILDI

Mücadele yalnızca ABD ile sınırlı değil; Pasifik suları adeta bir gövde gösterisi alanına dönüştü. Çinli dev madencilik şirketleri Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesi üzerinden beş ayrı bölgede arama haklarını elinde tutarken, Japonya da yarışa dahil oldu.

Tokyo yönetimi, Minamitorishima Adası açıklarında 6 bin metre derinlikten nadir element içeren çamurları yüzeye çıkararak ilk testleri başarıyla tamamladı; ardından da Washington ile ortak arama mutabakatı imzaladı. Hindistan’ın da Hint Okyanusu’ndaki ruhsatlarıyla dahil olduğu bu küresel yarışta, uluslararası kuralların henüz netleşmemesine rağmen süper güçler okyanus zeminindeki trilyonlarca dolarlık batarya ve çip hammaddesini kapmak için sondaj hazırlıklarını son aşamaya getirdi.