Bilim insanları, küresel hava sistemlerini altüst etmeye hazırlanan devasa bir su altı yapısını mercek altına aldı. Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde sinsice ilerleyen bu sıcaklık dalgası, uzmanlara göre kayıtlara geçmiş en yıkıcı iklim olaylarından birini tetikleyebilir.

OKYANUSUN ALTINDA SAKLI DEV

Her şey, okyanusun derinliklerinde Kelvin Dalgası adı verilen devasa bir sıcak su kütlesinin tespitiyle başladı. Bu sadece basit bir ısınma değil; bu kütle, çevresindeki sulara kıyasla tam 7,5°C daha sıcak.

Karadaki sıcaklıklar hızla değişebilir ancak derin denizlerde bu boyutta bir ısınma, devasa bir enerji birikimi anlamına gelir. Uzmanlar bunu, okyanusun derinliklerinde ilerleyen dev bir "sıcaklık bombasına" benzetiyor.

Bu devasa su kütlesini harekete geçiren şey ise rüzgarlar. Batı Pasifik’ten gelen ani ve güçlü rüzgar patlamaları, bu süper ısınmış suları doğuya doğru itiyor. Su doğuya yayıldıkça, dünya genelinde fırtınaları, kuraklıkları ve sel baskınlarını tetikleyen El Niño koşulları oluşuyor. NOAA araştırmacısı Michelle L’Heureux’un uyarısı net:

"Mevcut dalga o kadar etkileyici ki, 1997’de dünyayı kasıp kavuran o büyük felaketle yarışır düzeyde."

TARİH TEKERRÜR EDİYOR

Bir El Niño’nun "Süper" olarak adlandırılması için deniz yüzeyi sıcaklığının ortalamanın 2°C üzerine çıkması gerekiyor. Tarih, bu eşik aşıldığında neler olduğunu bize çok acı hatıralarla hatırlatıyor:

1877 Felaketi: İlk kaydedilen Süper El Niño. Dünya genelindeki kıtlık ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetti.

2015-2016 Kaosu: Sadece hava durumunu bozmakla kalmadı; Zika virüsü, kolera ve hatta veba gibi hastalıkların yayılmasını tetikleyen iklim anomalilerine yol açtı.

ETKİSİNİ ŞİDDETLENDİREBİLİR

Şu anki durum, geçmişteki örneklerden daha riskli olabilir. Çünkü bugün küresel okyanus sıcaklıkları, on yıl öncesine göre bile çok daha yüksek seviyelerde. Bu durum, Kelvin dalgasının yaratacağı etkiyi daha da şiddetlendirebilir.

Doğa ananın bu devasa hamlesi karşısında hazırlıklı olmak, belki de önümüzdeki birkaç yılın en büyük küresel sınavı olacak.