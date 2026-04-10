Dünyanın en büyük deniz koruma alanlarından biri olan Papahānaumokuākea Ulusal Deniz Anıtı (PMNM) içinde yer alan Liliʻuokalani Sırtı, bilim insanlarını hayrete düşüren bir keşfe ev sahipliği yaptı. Deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin metre derinlikte araştırma yapan uzaktan kumandalı araç, kurumuş bir göl yatağını andıran ve tuğla döşemeli bir yolu andıran bir yapıyla karşılaştı.

ARAŞTIRMCILAR ŞAŞKINLINI GİZLEYEMEDİ

Görüntüler YouTube’da paylaşıldığında, keşif ekibinin o an yaşadığı heyecan telsiz konuşmalarına şu şekilde yansıdı:

Radyoda bir araştırmacı: "Bu, Atlantis'e giden yol!"

Başka bir ses: "Sarı tuğla yol mu?"

Ekibin bir diğer üyesi: "Bu çok tuhaf."

Başka bir ses: "Şaka mı yapıyorsunuz? Bu delilik!"

ADETA OZ BÜYÜCÜSÜNDEN BİR SAHNE

Görüntüler ilk bakışta "Oz Büyücüsü" filmindeki o meşhur sarı yolu andırsa da, bilim insanları bu "tuğla" görünümlü yapının arkasındaki jeolojik gerçeği hızlıca açıkladı. Nootka denizaltı dağının zirvesinde bulunan bu oluşum, aslında yüksek enerjili volkanik patlamalar sırasında meydana gelen hiyaloklastit kayalarından oluşuyor.

FIRINLANMIŞ BİR KABUĞU ANDIRIYOR

Ekip, zeminin adeta elle soyulabilecek kadar belirgin bir "fırınlanmış kabuk" yapısına sahip olduğunu belirtiyor. Volkanik kayanın maruz kaldığı ani ısınma ve soğuma döngüleri, kayanın 90 derecelik açılarla kırılmasına neden olmuş. Bu doğal süreç, kayaların tıpkı insan eliyle döşenmiş tuğlalar gibi mükemmel geometrik şekillerde görünmesini sağlıyor.

ABD'deki tüm milli parkların toplamından daha büyük bir alanı kapsayan bu bölge, derin denizlerin hala keşfedilmeyi bekleyen ne kadar çok sırrı barındırdığını bir kez daha kanıtlıyor.