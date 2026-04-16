Antarktika’nın dondurucu ve karanlık derinliklerinde araştırma yürüten deniz biyologları, okyanus biliminin en nadir fenomenlerinden biri olan "balina düşüşü" olayına dair tarihi bir keşfe imza attı.

2010 yılında su altı araçlarıyla yapılan çalışmalar sırasında, okyanusun bin 444 metre altında tesadüfen bulunan 10 metrelik bir minke balinası iskeleti, bilim dünyasına kapılarını hiç açmamış gizemli bir ekosistemi gün yüzüne çıkardı.

Güneş ışığının ulaşmadığı ve besin kaynaklarının son derece kısıtlı olduğu bu derinliklerde, dev bir canlının çöküşünün nasıl bir yaşam vahasına dönüştüğü gözler önüne serildi.

"BÜYÜK İKRAMİYE" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bilim insanlarının "büyük ikramiye" olarak nitelendirdiği bu keşif, zorlu yaşam koşullarına rağmen doğanın kendi döngüsünü nasıl kurduğunu kanıtlayan dokuz yeni türün tanımlanmasını sağladı.

İskelet üzerinde yapılan incelemelerde; asit salgılayarak balina kemiklerini eriten ve "kemik yiyen zombi solucanı" (Osedax) olarak adlandırılan canlı türü başta olmak üzere, daha önce literatürde yer almayan deniz salyangozları ve kabuklular keşfedildi.

Et ve yağ tabakasının diğer deniz canlıları tarafından tüketilmesinin ardından kemiklerin derinliklerinde yaşamaya devam eden bu organizmalar, derin deniz biyolojisi için devrim niteliğinde veriler sundu.

NASIL KOLONİLEŞTİKLERİBİLİNMİYOR

Southampton Üniversitesi'nden Profesör Jon Copley, Antarktika sularında bu tür bir ekosisteme ilk kez rastlanmasının büyük bir başarı olduğunu vurgularken, uçsuz bucaksız okyanus tabanında bu minik canlıların tek bir iskeleti nasıl bulup orada kolonileştiği sorusu hala gizemini koruyor.

Bu keşif, okyanusun en derin noktalarındaki enerji transferini ve biyolojik çeşitliliği anlamak adına kritik bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.