Batı Avustralya Hükümeti ve Recfishwest ortaklığıyla deniz yaşamını canlandırmak amacıyla başlatılan yapay resif projesi, beklenenin ötesinde sonuçlar verdi. Denizin dibine yerleştirilen özel beton bloklar sayesinde bölgedeki balık türü sayısı üç yıl içinde 12’den 60’ın üzerine çıktı.

DENİZ TABANINA 60 DEVASA YAPILAR YERLEŞTİRİLDİ

2023 yılının ocak ayında Bunbury ve Dunsborough açıklarında başlatılan deney kapsamında, deniz tabanında sığınak yetersizliği bulunan iki ayrı bölgeye her biri 10 ton ağırlığında ve üç metre yüksekliğinde 60 adet 'Balık Kutuları' adı verilen beton modül indirildi. Yapılar, rastgele değil; su sirkülasyonunu değiştirecek ve balıklar için çeşitli yaşam alanları oluşturacak şekilde beşerli altı grup halinde konumlandırıldı.

İçi boş ve çok sayıda açıklığa sahip olan bu modüller, 'dip suyunun yüzeye çıkması' akıntısını tetikleyecek biçimde tasarlandı. Dipteki besin maddelerinin yüzeye doğru yükselmesiyle fitoplankton ve zooplankton üretimi arttı; bu durum besin zincirini tetikleyerek küçük balıkları ve ardından yırtıcı büyük türleri bölgeye çekti.

İLK SONUÇLAR İKİ AY İÇİNDE ALINDI

Kurulumdan yaklaşık iki ay sonra Samson ve skippy türleri yapılarda görülmeye başlandı. Altıncı ayda yüzeyleri alglerle kaplanan modüller, bir yılın sonunda mercan algleri, süngerler ve yosun hayvanlarına ev sahipliği yapan doğal bir deniz habitatı görünümüne kavuştu.

İşlem öncesinde bölgede yalnızca 12 balık türü tespit edilmişken, üçüncü yılın sonunda yapılan ölçümlerde yapay resifleri kullanan tür sayısı 60'ı geçti. Bölgede pembe lefrok, mavi groper, ahtapot ve wobbegong köpekbalıkları gibi çeşitli deniz canlıları kaydedildi.

KAPASİTE VE ALAN ARTIRILDI

İlk etapta Bunbury'de 17 metre, Dunsborough'da ise 27 metre derinliğe yerleştirilen resifler, 2,38 milyon Avustralya doları bütçeyle hayata geçirildi. Amatör balıkçıların da erişimine uygun derinliklerde kurulan sistemden elde edilen olumlu veriler üzerine 2019 yılında Bunbury resifine 90 adet daha küçük beton modül eklendi.

Bu genişletmeyle resifin avlanmaya uygun yüzey alanı %50 oranında artırıldı. 2020 yılındaki izleme çalışmalarında 58 farklı balık türünün varlığı görüntülendi.

PROGRAM YENİ RESİFLERLE DEVAM EDİYOR

Exmouth, Carnarvon, Ocean Reef, Rottnest Island, Mandurah ve Esperance gibi noktalara yayılan program kapsamında son olarak Nisan 2026'da Albany bölgesinde yeni bir yapay resif kurulacağı açıklandı. 2027 başlarında denize indirilmesi planlanan bu yapı, eyalet hükümeti finasmanıyla inşa edilen dokuzuncu resif olacak.