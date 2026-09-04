Norveç'te 4 Haziran 2027 tarihinde kapılarını açması planlanan müze, okyanusa dalan dev bir balina kuyruğunu andıran sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyor. Bölgenin derin deniz çukurlarına yakınlığı sayesinde ispermeçet, kambur ve katil balinaların uğrak noktası olan konumu, ziyaretçilere vahşi doğada balina gözlemi ile bilimsel keşfi bir arada sunacak.

Danimarkalı ünlü mimarlık bürosu Dorte Mandrup tarafından tasarlanan yapı, kolon kullanılmadan inşa edilen kavisli beton çatısıyla doğal araziye uyum sağlıyor. Yerel taşlarla kaplanan ve halka açık bir seyir terası olarak hizmet verecek olan devasa çatıdan, Kuzey Atlantik panoraması, gece yarısı güneşi ve kuzey ışıkları izlenebilecek.

İç mekandaki cam cepheler ve engebeli zemin tasarımı ise ziyaretçilerin dışarıdaki kayalık kıyı şeridiyle olan bağını kesintisiz bir şekilde hissetmesini sağlayacak.

Bilim, sanat, hikaye anlatımı ve gelişmiş ses teknolojilerini harmanlayacak olan merkez, insanlığın balinalarla tarihsel bağını ve deniz ekosistemini interaktif sergilerle ele alacak. Ana binayı çevreleyen gelgit havuzları, yürüyüş yolları ve açık ateş alanlarıyla desteklenen projenin, Kuzey Norveç'in en önemli simge yapılarından biri haline gelmesi hedefleniyor.