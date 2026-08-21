Kanada merkezli GoldCoast Resource şirketi, Ghana kıyılarında ve Atlas Okyanusu tabanında yürüttüğü arama çalışmalarında altın birikintilerine ulaştı. Liber Tatea’nın aktardığı habere göre şirket, açık denizde kapsama alanını genişleterek bölgedeki potansiyeli araştırmaya başladı.

KUM NUMUNELERİNDE GÖZLE GÖRÜLÜR ALTIN

Arama programı kapsamında, Ghana’nın batısındaki Esiama ile Akwidaa arasındaki 75 kilometrelik sahil şeridinde Mart-Mayıs 2026 tarihleri arasında numuneler toplandı. Sahil boyunca 50 kilometrelik bir alana yayılan farklı noktalarda gözle görülür altın tespit edildi. Beş litrelik tek bir kum numunesinde 13 adede kadar altın taneciği bulundu.

10 BİN KİLOMETRELİK SAHADA İNCELEME

Şirketin ruhsat sahibi olduğu alan, Ghana kıta sahanlığında 10.000 kilometrekarelik bir bölgeyi kapsıyor. Kıyı boyunca 300 kilometre uzanan ve açık denize doğru 33 kilometre genişleyen bu sahada, nehirlerin taşıdığı altınların eski nehir yatakları ile batık plajlarda birikip birikmediği inceleniyor.

Arama çalışmaları kapsamında havadan yürütülen manyetik taramalarda, 50 metre irtifada 50.000 hat-kilometrelik veri toplandı. Yapılan ölçümler sonucunda Ankobra Nehrinin ağzında yer alan 500 kilometrekarelik alan öncelikli inceleme bölgesi olarak belirlendi. GoldCoast şirketinin açık denizde 10 adet arama ruhsatı bulunuyor.

Kıyıdaki numunelerde altın varlığı doğrulanmış olmakla birlikte, okyanus tabanındaki rezervin ticari olarak çıkarılmaya uygunluğu açık deniz araştırmalarının tamamlanmasıyla netleşecek.