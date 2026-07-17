Afrika’nın en iddialı kentsel gelişim hamlelerinden biri olarak kabul edilen "Eko Atlantic" (Eko Atlantic) projesi, okyanusun ortasında devasa bir finans ve yaşam merkezine dönüşüyor.

Nijerya’nın en büyük metropolü Lagos yakınlarında, Atlantik Okyanusu’ndan geri kazanılan topraklar üzerinde yükselen proje, New York’un ünlü Manhattan bölgesiyle neredeyse aynı büyüklükte modern bir şehri sıfırdan inşa etmeyi hedefliyor.

Lagos Eyalet Hükümeti ve federal hükümetin desteğiyle South Energyx Nigeria Limited ortaklığında yürütülen proje, okyanustan milyonlarca ton kum çekilerek hayata geçiriliyor. Deniz tasarımı alanında uzman danışmanlık şirketi Royal HaskoningDHV'nin verilerine göre, bölgenin denizden doldurulması için şimdiye kadar 75 milyon metreküpten fazla kum kullanıldı.

Proje tamamen bittiğinde ise bu miktarın 95 milyon metreküpe ulaşması ve yeni şehrin yaklaşık 10 milyon metrekarelik devasa bir alanı kaplaması bekleniyor. Son yıllarda büyük bir ivme kazanan çalışmalarda, altyapı geliştirme faaliyetlerinin ilk iki aşaması tamamlanarak köprüler, su temini ve kanalizasyon şebekeleri inşa edildi.

KENDİ KENDİNE YETEN ELEKTRİK SİSTEMİNE SAHİP OLACAK

Lagos'un en prestijli finans ve yerleşim yerlerinden biri olan Victoria Adası'nın bir uzantısı olarak tasarlanan Eko Atlantic, yalnızca lüks konutlar, ofis binaları, geniş bulvarlar ve alışveriş alanları sunmakla kalmayacak; aynı zamanda kendine yeten gelişmiş bir elektrik, telekomünikasyon ve modern drenaj sistemine de ev sahipliği yapacak.

Proje, kentsel alan genişletmenin ötesinde hayati bir çevre koruma misyonunu da üstleniyor. Yüzyılı aşkın bir süredir okyanus dalgalarının neden olduğu ciddi kıyı erozyonuyla mücadele eden Lagos’ta, tarihi haritalar kıyı şeridinin geçmişte okyanusa doğru üç kilometre daha ileride olduğunu gösteriyor.

DALGALARDAN KORUNMAK İÇİN BARİYER İNŞA EDİLİYOR

Tasarımcılar, mevcut kıyı şeridini sadece savunmak yerine 1905 yılındaki sınırları yeniden inşa etmeyi tercih etti. Bu doğrultuda doldurulan alanı okyanusun hırçın dalgalarından korumak için yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğunda devasa bir bariyer inşa ediliyor. Bu bariyer, hem Eko Atlantic'in temelini oluşturan milyonlarca metreküp kumu yerinde tutacak hem de Lagos metropolünü gelecekteki erozyon risklerine karşı güçlü bir kalkan gibi koruyacak.