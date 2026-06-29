ABD’nin Virginia eyaletindeki Norfolk şehri ile turistik Delmarva Yarımadası’nı birbirine bağlayan Chesapeake Körfezi Köprü-Tüneli, görenleri hayrete düşüren bir tasarıma sahip. 1964 yılında hizmete açılan bu devasa yapı, bölgedeki gemi trafiğini ve nakliye rotalarını engellememek adına oldukça nadir bir mühendislik çözümüyle inşa edildi.

Eskiden saatler süren feribot yolculuğunu sadece 25 dakikaya indiren sistem, okyanus yüzeyinde ilerlerken aniden suyun altına dalıyor. Sürücüler, okyanus tabanının metrelerce altındaki iki farklı tünelden geçtikten sonra yeniden yüzeye çıkıp köprü üzerinden yollarına devam ediyor.

DALGALARIN 3 METRE ÜZERİNDEKİ EMNİYET ŞERİTSİZ SÜRÜŞ

Mühendislik dünyasında bir başyapıt olarak kabul edilse de, bu rota direksiyon başındakiler için tam bir sınav niteliğinde. Atlantik Okyanusu’nun dalgalı sularından sadece 3 metre yükseklikte, iki şeritli dar bir yolda ilerlemek birçok sürücüde yoğun stres yaratıyor.

Yolda emniyet şeridinin bulunmaması ve olası bir arıza anında kenara çekilecek alanların kısıtlı olması endişeyi körüklüyor. Özellikle tünel bölümlerinde trafiğin tek şeride düşmesi, klostrofobiyi ve panik atak riskini tetikliyor. Sosyal medyada deneyimlerini paylaşan pek çok sürücü, bu 27 kilometrelik hattı hayatlarının en korkutucu sürüş deneyimi olarak tanımlıyor. Güzergah genelinde yaşanan bu yoğun stres nedeniyle, hat boyunca özel polis devriyeleri ve acil durum telefonları kesintisiz hizmet veriyor.

SÜRÜCÜLERİN KORKUSUNU FIRSATA ÇEVİRDİLER

Köprüden kendi aracıyla geçmeye cesaret edemeyenlerin imdadına ise yerel girişimciler yetişti. Bölgede faaliyet gösteren Kent Island Express adlı şirket, sadece bu hat için "Bay Bridge Drive Over" adında 24 saat kesintisiz bir hizmet sunuyor.

Süreç sürücüler için oldukça pratik işliyor:

-Sürücüler köprü alanına gelmeden bir saat önce şirketi arayarak randevu alıyor.

-Belirlenen buluşma noktasında aracı profesyonel bir şirket sürücüsü devralıyor.

-Araç sahibi yolcu koltuğuna geçip gözlerini kapatarak ya da arkasına yaslanarak tünel etabını stressiz atlatıyor.

-Karşı kıyıya varıldığında direksiyon yeniden sahibine teslim ediliyor.

-Tek yön için 40 dolar (yaklaşık 30 sterlin) talep edilen bu hizmeti, her gün ortalama 10 ila 30 arasında değişen sayıda panik yaşayan sürücü aktif olarak kullanıyor.

YOLUN SONU BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA AÇILIYOR

Okyanusun altından ve üstünden geçen bu heyecan verici yolculuğu tamamlamayı başaranları ise Delmarva Yarımadası'nda bambaşka bir dünya karşılıyor.

Bölgenin en popüler noktalarından biri olan 60 kilometre uzunluğundaki Assateague Adası Ulusal Sahili, sahilde özgürce koşan vahşi atları ve okyanus kıyısındaki yıldızlar altındaki kamp alanlarıyla biliniyor.

Ayrıca uzay meraklıları için de yarımada büyük bir öneme sahip. Bugüne kadar 16 binden fazla fırlatmanın yapıldığı NASA Wallops Uçuş Tesisi, fırlatma günlerinde ziyaretçilere özel platformlardan roket çıkışlarını canlı izleme imkanı sunuyor.