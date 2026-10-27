Bilim insanları, deniz yüzeyinin altındaki su hareketlerini ve karışım dinamiklerini doğrudan incelemek amacıyla dikkat çeken bir okyanus deneyi gerçekleştirdi.

Continental Shelf Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre araştırmacılar, Massachusetts açıklarındaki Martha’s Vineyard bölgesinin yaklaşık 28 kilometre güneyinde Atlas Okyanusu’na 75 kilogramlık rodamin boyası bıraktı.

BOYA BİR SU KÜTLESİ GİBİ HAREKET ETTİ

R/V Connecticut araştırma gemisinden yürütülen çalışmada, yüzey suyuna yakın bir yoğunluğa sahip olacak şekilde hazırlanan yaklaşık 130 galonluk rodamin-etanol karışımı okyanusa pompalandı. Nötr batmazlık özelliğine sahip olan bu kimyasal izleyici, araştırmacıların belirli bir deniz suyu kütlesini işaretleyip takip etmelerine imkan tanıdı.

Bilim insanları; su kolonundaki boya konsantrasyonunu, radarla ölçülen akıntı verileri, sıcaklık ve diğer su parametreleriyle birleştirerek su kütlesinin izlediği yolu saptadı

YÜZEY İLE DERİNLİK ARASINDA 140 KATLIK FARK

Yaklaşık 33 saat süren gözlemler sonucunda, bırakılan boyanın yüzde 99'unun yüzeye yakın karışım tabakasında kaldığı belirlendi. Rüzgar ve dalga hareketlerinin etkisiyle çalkalanan bu üst katmanda dikey yayılma hızının oldukça yüksek olduğu görülürken, suyun daha yoğun hale geldiği alt sınırda bu yayılmanın neredeyse durma noktasına kadar yavaşladığı tespit edildi.

Elde edilen veriler, yüzey katmanındaki dikey karışımın, hemen altındaki tabakaya geçişe kıyasla yaklaşık 140 kat daha güçlü ve hızlı olduğunu ortaya koydu.

ALT KATMANLAR GEÇİŞİ SINIRLANDIRIYOR

Yapılan analizler, yüzeyin altındaki yoğunluk farklılıklarının doğal bir bariyer işlevi gördüğünü gösterdi. Karışım tabakasının altına geçen az miktardaki boyanın ise homojen bir hat izlemediği, aralıklı ve bölgesel dalgalanmalarla aşağı indiği ve akıntılarla yatay olarak uzak mesafelere taşındığı tespit edildi.

Araştırmacılar, üst tabakadan derin sulara doğru gerçekleşen dikey sızmanın saatler içinde değil, günlere yayılan oldukça yavaş bir süreçte gerçekleştiğini belirterek, elde edilen bulguların ısı, besin ve kirleticilerin okyanustaki yayılımını modellemede kullanılacağını kaydetti.