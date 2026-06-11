ABD'nin Kuzey Carolina kıyılarından onlarca kilometre açıkta, Atlantik Okyanusu'nun tam ortasında yer alan eski bir denizcilik yapısı, gezegenin en sıra dışı ve tehlikeli konaklama merkezine dönüştürüldü.

"Frying Pan Tower" (Kızartma Tavası Kulesi) olarak adlandırılan bu platform otel, alışılmış lüks ve konforun aksine, ziyaretçilerine doğanın vahşi gücüyle baş başa kalacakları ekstrem bir deneyim vadediyor. Karadan tamamen izole olan bu ürkütücü kuleye ulaşım ise sadece helikopter veya teknelerle sağlanabiliyor.

BÖLGE ATLANTİK MEZARLIĞI OLARAK ANILIYOR

"Dünyanın en tehlikeli oteli" unvanı herhangi bir suç veya çatışmadan değil, tamamen yapının bulunduğu amansız doğa koşullarından geliyor. Bölge; tarih boyunca sayısız gemi kazasına yol açan şiddetli fırtınaları, dev dalgaları ve tehlikeli kum tepeleri nedeniyle "Atlantik'in Mezarlığı" olarak anılıyor.

Yıl boyunca açık denizin sert rüzgarlarına, kasırgalarına ve tuzlu suyun aşındırıcı etkisine maruz kalan kulede, acil bir durumda anakaradan yardım almak tamamen hava ve deniz yolu elverdiği sürece mümkün olabiliyor.

2010 YILINDA OTELE ÇEVRİLDİ

Tarihi 1964 yılına dayanan bu yapı, aslında gemilerin kaza yapmasını önlemek amacıyla bir deniz feneri olarak inşa edilmişti. On yıllar sonra işlevini yitiren kuleyi 2010 yılında bir açık artırmada 85 bin dolara satın alan mühendis Richard Neal, gönüllülerin de desteğiyle burayı kademeli olarak bir otele çevirdi.

Günümüzde okyanusun sürekli basınç uyguladığı yapı malzemelerini korumak ve güvenliği sağlamak için sık sık onarım yapılan tesise gelen konuklar, sadece konaklamakla kalmayıp bu tarihi yapının ayakta kalması için yürütülen bakım rutinlerine de aktif olarak katılıyor.