Saniyede yaklaşık 10,6 milyon galon tatlı su boşaltan Kongo Nehri'nin okyanusla etkileşimini inceleyen araştırmacılar, nehir sularının sadece kıyıda yayılmadığını belirledi. Nehir sularının dev dönen akıntılar tarafından emilerek Afrika kıyılarından çok uzaklara taşındığı ortaya çıkarıldı.

DEV GİRDAP OKYANUS ORTASINDA NASIL OLUŞTU?

Uzay Jeofizik ve Okyanus Araştırmaları Laboratuvarı (LEGOS) araştırmacıları, 2016 yılına ait uydu ve gemi verilerini kullanarak yüksek çözünürlüklü bir okyanus modeli oluşturdu. İncelemelerde Mart 2016'da zayıf rüzgarlar ve güçlü nehir akışı sonucu okyanusta saat yönünün tersine dönen devasa bir girdabın oluştuğu belirlendi.

Yaklaşık 93 mil yarıçapına ulaşan bu devasa yapı, Nisan ayında ana nehir akıntısından koparak içerisine hapsettiği tatlı suyu 49 gün boyunca açık denize taşıdı. Bilgisayar simülasyonlarıyla izlenen tatlı su kütlesinin, yolculuk boyunca çevredeki tuzlu okyanus suyuyla kademeli olarak karıştığı saptandı.

OKYANUSTAKİ SU TAŞINIMI HANGİ SEVİYEYE ULAŞTI?

Yapılan hesaplamalar, nehrin kıyı bölgesinden açık denize taşınmasında batı yönlü akıntıların ana rota olduğunu gösterdi. Zirve noktasında batıya doğru gerçekleşen tatlı su taşınımı saniyede 44 milyon galona ulaşarak nehrin ortalama debisinin dört katına kadar çıktı.

Araştırmacılar, bu durumun nehrin aniden daha fazla su salmasından kaynaklanmadığını vurguladı. Olayın, halihazırda okyanus yüzeyine yayılmış olan tatlı su kütlesinin dev girdaplar tarafından bir araya toplanarak hareket ettirilmesi sonucu gerçekleştiği açıklandı.

BU OLAY OKYANUS EKOSİSTEMİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Kongo Nehri sularının sadece tatlı su değil, aynı zamanda yüksek miktarda besin maddesi ve organik materyal taşıdığı biliniyor. Devasa girdabın bu materyalleri açık denizlere taşıması, bölgedeki plankton gelişimini ve balıkçılık alanlarını doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Uzmanlar, okyanus yüzeyindeki tuzluluk ve katman yapısını değiştiren bu devasa girdapların iklim ve deniz yaşamı üzerindeki uzun vadeli etkilerini tam olarak kavrayabilmek için daha yüksek çözünürlüklü simülasyonların yapılması gerektiğini belirtiyor.