Okyanusun ortasında konumlanan ve yasal olarak gemi statüsünde bulunan yüzen otel, konuklarına konaklama öncesinde ehliyet şartı koşuyor. Key West kıyılarından bir saat uzaklıkta yer alan bu konaklama noktası, açık deniz şartları nedeniyle geleneksel turizm tesislerinden tamamen farklı kurallarla işletiliyor.

KONAKLAMA ŞARTLARI VE MALİYETİ NEDİR?

Tesis yasal olarak bir gemi şeklinde tescil edildiği için konaklamak isteyen misafirlerin önceden tekne kullanma lisansına sahip olması gerekiyor. Ziyaretçiler ayrıca bölgenin taşıdığı tüm doğal riskleri peşinen kabul ettiklerine dair yasal taahhütnameleri imzalamakla yükümlü tutuluyor.

Okyanus ortasındaki bu izole noktada beş gecelik konaklamanın maliyeti 3458 ABD dolarını buluyor. Konforun sağlanması için bünyesinde jeneratör ve klima barındıran bu yüzen yapı, aynı zamanda yer değiştirmeyi sağlayan bir motora da sahip bulunuyor.

GÜVENLİK VE LOJİSTİK RİSKLERİ NELERDİR?

Otelin konumu itibarıyla bölgede yoğun bir köpekbalığı popülasyonu bulunuyor ve acil durumlar için kurtarma ekiplerinin müdahale mesafesi hayati önem taşıyor. İşletme yönetimi, konukların tesise ulaşmadan önce kendi gıda ve acil durum malzemelerini eksiksiz olarak tedarik etmesini zorunlu kılıyor.

Açık denizde demirli olan yapı, ani gelişen tropikal fırtınalara ve sert hava muhalefetlerine doğrudan maruz kalıyor. Sadece tekneyle ulaşılabilen bu lokasyon, derin deniz koşulları ve lojistik uzaklığı nedeniyle yüksek seviyede izolasyon barındırıyor.