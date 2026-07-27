İtalya Sınır ve Gümrük Polisi (Guardia di Finanza) tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Portekiz açıklarında Atlas Okyanusu'nda gerçekleştirilen operasyonda 2,6 tondan fazla kokainin ele geçirildiği duyuruldu.

Güney Amerika'dan gelen büyük gemilerin denize bıraktığı yasa dışı yükleri toplamak amacıyla kaçakçılar tarafından kullanılan aşırı hızlı sürat teknesinde yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Operasyon kapsamında İspanya vatandaşı iki kişi, Cebelitarık vatandaşı bir kişi ve İtalya'da yaşayan bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere toplam dört kişi gözaltına alındı.

İtalyan polisinden yapılan açıklamada, kokainin toptan satış değerinin yaklaşık 78 milyon avro olduğu, varış noktasına ulaşıp seyreltilerek perakende dağıtıma sokulması durumunda ise toplamda 500 milyon avro civarında gelir sağlayabileceği kaydedildi.

İspanyol ve Portekizli yetkililerin iş birliğiyle yürütülen operasyonun soruşturma koordinasyonunu İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kenti savcılığı üstlendi.

DAHA ÖNCE 11 TON ELE GEÇİRİLDİ

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) da bu yılın başlarında Atlas Okyanusu üzerinden yürütülen ana kokain kaçakçılığı rotasının çökertildiğini duyurmuştu.

Europol, suç ağlarının kokain sevkiyatını büyük Avrupa limanlarından Atlas Okyanusu'ndaki parçalanmış deniz rotalarına kaydırdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

13-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen iki haftalık operasyon sürecinde güvenlik güçleri, Latin Amerika'dan Avrupa'ya limanları ve geleneksel tespit yöntemlerini baypas ederek deniz üzerinden yapılan uyuşturucu transferlerini hedef aldı.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları ile Portekiz'e bağlı Azor Adaları arasındaki doğu Atlas koridorunda yürütülen bu operasyonlarda toplam 11 ton kokain ve 8,5 ton haşhaş ele geçirildi.

EUROPOL KOKAİN GEÇİRMİYOR

Europol Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktör Yardımcısı Jean-Philippe Lecouffe, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "kolluk kuvvetleri birlikte hareket ettiğinde organize suç örgütleri için Atlas Okyanusu'nun bile saklanacak kadar büyük olmadığını" belirtti.

Suç ağlarının giderek daha esnek ve uluslararası düzeyde bağlantılı hale geldiğini vurgulayan Lecouffe, güvenlik güçlerinin yanıtının da hızla geliştiğini ifade etti.

Lecouffe, iki haftalık operasyonla "kokain otoyolu" olarak bilinen rotaya ağır bir darbe indirildiğini, çalışmalarının sadece uyuşturucuya el konulması veya mürettebatın tutuklanmasıyla sınırlı kalmayacağını, elde edilen istihbaratla bu transatlantik operasyonların arkasındaki suç ağlarının tespit edilip çökertileceğini bildirdi.