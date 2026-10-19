"Süper El Nino" olarak adlandırılan devasa sıcaklık dalgası nedeniyle ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yaşamı büyük zarar görürken, suların renginin bariz şekilde mavileştiği tespit edildi.

Normal şartlarda deniz yüzeyine soğuk ve besin açısından zengin suları taşıyan okyanus akıntıları El Niño nedeniyle sekteye uğradı. Bu besin kaynağının kesilmesiyle birlikte, okyanusa o zümrüt yeşili tonunu veren ve deniz ekosisteminin temelini oluşturan trilyonlarca mikroskobik canlı (plankton) açlıktan öldü.

Yaşamın azalmasıyla birlikte okyanus, yeniden derin ama bir o kadar da cansız bir mavi renge büründü.

2024 YILINDA UZAYA GÖNDERİLEN UYDU HER ŞEYİ GÖSTERDİ

NASA'nın 2024 yılında uzaya gönderdiği gelişmiş PACE uydusu sayesinde gerçek zamanlı olarak izlenen bu durum, okyanustaki besin zincirinin en alt basamağının çöktüğünü gösteriyor.

Uzmanlar, fotosentez yapan bu minik canlıların yok olmasının tüm deniz yaşamında zincirleme bir felakete yol açacağını, balıklardan deniz memelilerine kadar pek çok türün besin bulabilmek için göç etmek zorunda kalacağını belirtiyor.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN PASİFİK'İ ETKİSİ ALTINA ALDI

Ocak ayında Batı Pasifik'te beliren ve okyanusta devasa bir "ısı otoyolu" işlevi gören su altı dalgalarıyla başlayan bu süreç, Nisan ayından itibaren Doğu Pasifik'i tamamen etkisi altına aldı. Sıcaklığın yükselmesiyle genleşen sular, Güney Amerika ve Kaliforniya kıyılarında deniz seviyesinin 40 santimetreye kadar yükselmesine neden oldu.