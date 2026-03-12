Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi (ECMWF) tarafından açıklanan iklim modelleri, bu yılın sonlarına doğru Pasifik Okyanusu’nda sıradışı güçlü bir El Niño gelişebileceğini gösteriyor. Ekvatoral bölgede batıdan doğuya doğru güçlenen sıcak su hareketleri, normal ticaret rüzgârlarının zayıfladığı ve okyanus yüzeyinin alışılmışın üzerinde ısındığı bir döngüyü tetikliyor. Bu tür “süper” olaylar her 10–15 yılda bir görülüyor ve önceki güçlü El Niño dönemlerinde küresel sıcaklık rekorlarının kırıldığı biliniyor.

TÜM DÜNYA ETKİLENECEK

The Washington Post'un haberine göre El Niño, küresel hava düzenini önemli ölçüde değiştirebiliyor: Güney Amerika’da aşırı yağış ve sel riskini artırırken, Avustralya, Endonezya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde kuraklığı derinleştirebilir. ABD’de ise batı kesimlerinde daha sıcak ve kurak yazlar, güneydoğuda ise kış yağışlarının artması gibi etkiler görülebilir. Ayrıca bu tür güçlü olaylar, tropikal siklon aktivitesini ve iklim sisteminin genel dengesini de etkileyerek küresel sıcaklıkların daha da yükselmesine neden olabilir.

TÜRKİYE'DE DE REKOR SICALIKLAR GÖRÜLECEK

Türkiye’de gözlemlenen tipik El Nino etkilerinin çoğunlukla Akdeniz havzasında hissedildiğini kaydeden uzmanlar, ancak olası bir Süper El Niño’nun ülkemizin iklim sistemleri üzerinde daha güçlü ve olumsuz sonuçlar yaratabileceğini ifade etti.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Uzmanlar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında kuraklık riskinin artabileceğini vurguladı. Bu dönemde yağış miktarının normalin altında kalabileceğini belirten yetkililer, yaz aylarında yüksek sıcaklıkların daha sık görülmesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

ORMAN YANGINLARI ARTABİLİR

Türkiye’de iklim değişikliklerinin en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde etkili olacağı ifade edildi. Artan sıcaklık ve azalan yağış miktarıyla birlikte, uzmanlar orman yangını riskinin de yükseldiğini açıkladı. Bu nedenle vatandaşların, kuraklık ve sıcak hava etkilerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.