CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Burada konuşan Özel partisinin başkanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel açıklamasında sert ifadeler kullandı, şunları kaydetti:

"Duyanlara yok artık dedirtecek haberlerle uyandık. Bir avuç insan yanına 3 savcı 3 hakim 3 de savcı alarak 19 Mart'ta savaş açmıştı. İlk günden bunu tanımlamıştık. Milletin elinde kalan son şeyi, sandığı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. 108 gündür meydanlarda direniyoruz. 108 gündür İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayımızı, belediye başkanlarımızı çok sayıda bürokratımızı, belediye meclis üyemizi hapiste tutuyorlar.

198 gündür millet daha da fakirleşti, 6 milyon liraya mal oldu ülkemizin durumu daha da geriledi. Bu ülkenin barış ve birlikte yaşama umuduna da kökten zarar veren, bu ülkeyi içe kapatan bir süreç... Manavgat'taki görüntüleri gördünüz, hemen görüşmeler yapıldı, orada inceleme başlatıldı. Oraya ilişkin CHP icap eden en hassas tutumu takınacak. Ancak ağaç adı verdikleri gizli tanıklarla mesafe alamayanların durumunu herkes biliyor. Yargı ve idari makamlarla partimizle gerekli görüşmeyi yapıyor. CHP de sunulacak raporla gereken tavrı takınacak.

Bu sabah yine şafak operasyonuyla uyandık. Bildiklerinin bir kısmını bir partiye yükleyerek dünyaca takdir edilen başkanlarımıza saldırmaktan çekinmediler. Abdurrahman Tutdere, dünya tarafından deprem döneminde takdir edildi, Adıyaman için bir şey isteyen, Kürdü Türküyle ağıt yakan annelerin istediği Tutdere gözaltına alındı. iddialar tamamen duyum savsata.

Zeydan Karalar evinde gözaltına alınırken eşi açıyor kapıyı. Ekipler Gebze'ye gidip o gördüğünüz görüntülerle onu gözaltına alıyor.

Muhittin Böcek, aralıksız başkan seçilen isim. Hiçbir başkan güven oyu alamazken onu başaran başkan gözaltına alındı. Üç belediye başkanı bir araya getiren şey ne olabilir?

Adıyaman Belediyesi'yle sözleşme bitmiş ve yeniden yapılmamış. Adana Büyükşehir Belediyesi'yle bu dönem yok, geçen dönem yok, Zeydan Başkan Seyhan'ı yönetirken bundan 8 yıl önce, önceden kalan sözleşme devam etmiş, o zaman ödeme yapmış.

Bir örgüt var. Adı Aziz İhsan Aktaş. Aziz İhsan Aktaş, o kimi söylediyse oraya operasyon düzenleniyor. Adını andığı kim varsa başkan yapıyorlar. Peki bu isim yalnızca CHP ile mi çalışmış? Bütün dünyaya hizmet eden kamu kurumları nerede? Bu kamu kurumlarına en büyük ihaleleri de vermiş. her türlü iş AKP içinde bilinir ama yargıya intikal etmez. CHP'li belediyelerde söylediği rüşveti verdiğine dair bir kanıt var mı? 'Para verdik' diyorlar. O paranın konulduğu bir yer var mı, bir kör kuruş bulundu mu?

Aziz İhsan Aktaş evde iftira attıkları da hapiste. Nerede bu yoğurdun bolluğu? Ahlakın varsa cevap ver Aynı adam bu arabayla belediyeye girdi. Belediye başkanlarımız yaptığı kreşe irtikap, bağış yapmış yolsuzluk diyorsunuz. Sen ne dedin utanmadan bunalra? Bir paranın rüşvet olması için devletin cebinden çıkması, devletin zarara uğraması gerekir demedin mi? Adıyaman'da depremzedeye park yaptırmak için koşturan adama diyorsun bunu.

Buradan Recep Tayyip Erdoğan'a soruyorum. Şu kadar şerefin, namusun varsa cevap ver. Aynı adam bu arabayı senin belediye başkanına almış. Plakası AK. Burada kanıt belli. Bizim ispatlanamayan bir arabadan belediye başkanlarımız içerde yatıyor. Sizin belediye başkanınız AK plakayla dolanıyor. Bu mu adalet? Şu kadar şerefin, namusun, ahlakın varsa cevap ver. vicdan, ahlak ve edebe davet ediyorum seni. Gel yarışalım, bizi yenemeyince Ekrem başkanı yenemeyince niye çelme çakmaya Akın'ı yolluyorsun.

Tuzla'da bir yazlık villa var mı? Aileden birinin kredi kartlarını Vanlı bir iş adamı ödüyor mu? Üsküdar'da büyük bir projeden daire alıp yakınına yapıldı mı? Zekeriya Öz gibi yurt dışına kaçarım diye düşünüyorsun.

Tüm muhalefet tehdit altında. Bir avuç insan bu ülkeyi vesayetle yönetmeye kafayı takmış. Bu sandığa sahip çıkma mücadelesi. Bir tarafta sandığı koruyanlar, bir taraf Tayyip beye yarananlar.

"MAL VARLIKLARIMIZ AÇIKLANSIN"

MASAK raporuyla son 10 yılda edindiğimiz mal varlıkları açıklansın. Var mısınız? Belediye başkanlarınız, eşleri yakınları için. Var mısınız? Kim ne kadar zenginleşmiş görelim. Biriniz AKP'de çamur pislik yoktur desin biriniz. Hadi gelin yeni bir yasa çıkaralım. Ama liyakatine güvendiğimiz bir mahkemede yargılama yapalım. Vicdanına güvendiğimiz savcı ve hakimler herkesi sorgulasın.

<meta itemprop="description" content="Olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " bana="" siyasi="" rüşvet="" teklif="" ediyor.="" ankara'da="" dur="" orada="" siyaset="" yap="" diyor.="" senin="" icazetinle="" duracağıma="" namusumla="" silivri'de="" dururum.="" "="" dedi.<br="">" />

"ANKARA'DA DURACAĞIMA SİLİVRİ'DE HAPİS YATARIM"

Erdoğan'a bir kez daha meydan okuyorum. Uçaktaki gazetecilere soruyorum; Sorularınız belli, Erdoğan cevapları veriyor. Bant kaydı alıyor musunuz? Kayıtları bana verecek misiniz? Meydanlar kalabalık değil diyor. Allah benim belamı versin. Anketler yalan diyor. Madem birinci partisin gel. Allah'ın korkağı sen birinci parti olsan parende atarsın. İstanbul, Adana, Antalya... CHP'de yolsuzluk yapan varsa Allah da belasını versin. şimdi çıkmış, Adana Antalya Adıyaman...

Bana siyasi rüşvet teklif ediyor. Ankara'da dur orada siyaset yap diyor. Senin icazetinle Ankara'da duracağıma namusumla Silivri'de dururum. Bu akşam Amasya siyaseti yapacağım. Diplomasız diye bağıracağım çatla patla.

"BENİ SUSTURMANIN BİR YOL VAR AMA SÖYLEMİYORUM..."

Orada oturacağıma hapiste yatmayı göze almışım ben. Bir yolu var susturmanın beni ama annem evladım üzülmesin diye söylemiyorum. Sen kötüleş senden kötüleşmeyen namert olsun. 2 Kasım'a sen sandık koymazsan ben koyarım. Sen koymazsan ben koyarım. Sandığı nasıl koyduysak tekrar koyarız. Kimseyi darbeyle kaba kuvvetle tehdit etmiyoruz. Kim sandığı almaya kalkarsa bu millet sandığı elleriyle geri getirir. Sandık gelecek hepiniz gideceksiniz.

Kendine güveneni, birinci partiyi seçime bekliyorum. Kasımpaşalıysan seçime bekliyorum. Var mı cesaretin? Devletin ordusuna hakimine savcısına güvenip kumpasla bu işin başında kalamazsın."