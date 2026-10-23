UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, geçen sezonu Konferans Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Premier Lig ekibi Crystal Palace'la 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Crystal Palace karşısında 73. dakikada ağları havalandırarak Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti. Olaitan, bu golle birlikte bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarında 1 gol ve 5 asiste ulaştı. Toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayan orta saha oyuncusu, bu alanda takımının en etkili ismi konumunda bulunuyor.

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