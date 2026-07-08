Beninli orta saha oyuncusu, Beşiktaş kariyerine, geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor maçında yaşananlara, yeni sezona ve hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile ilk kampını geçirdiğini hatırlatan Olaitan, "Yeni bir hocamız ve ekibimiz var. Onlara uyum sağlamaya çalışıyoruz. Hocamızın oyun anlayışını benimsiyoruz. Kamp iyi gidiyor. Takım da hocamızın taleplerine karşılık veriyor. Birkaç hafta sonra Avrupa Ligi elemesinde Midtjylland ile oynayacağız. Bu süre zarfına kadar hazırlanacağız." diye konuştu.

'GECE 01.00'DE TELEFONUM ÇALDI'

Göztepe'den Beşiktaş'a transfer süreciyle ilgili konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Beklemediğim bir andı. Futbolda da insanlar her zaman hayaller kurar. Futbolcuların her zaman hayalleri olur. Türkiye'ye geldiğimden beri Beşiktaş'ta oynamak benim için bir hayaldi. Kardeşimle konuşurken de 'Umarım bir gün Beşiktaş'ta oynarsın' derdi. Gece uyuyordum. Saat 01.00-01.30 sıralarında telefonum çalmaya başladı. Menajerimden bildirimler gelmeye başladı. Telefonu açtım ve menajerim 'Yarın sabah Beşiktaş ile sözleşme imzalıyorsun' dedi. Çok mutlu oldum, kardeşim yan odada uyuyordu ve onu uyandırdım. 'Beşiktaş'a, İstanbul'a gidiyorum' diye onunla da bu mutluluğumu paylaştım. Instagram'da takipçi sayım bir anda arttı." ifadelerini kullandı.

İyi bir sezon geçirmeyi hedeflediklerini anlatan Olaitan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İstanbul'a geliş sürecimin bu kadar hızlı gelişeceğini beklemiyordum. Transfer süreçlerim bittikten sonra çantamı topladım. Tesise gittim ve kramponlarımı, eşyalarımı topladım. Daha sonra İstanbul'a geldim. Beklenmedik bir şekilde hızlı geldim. Geçen sezonun çok iyi olduğunu da söyleyemem. Ben kendimi biliyorum, bazı maçlar iyi oynamadım. Mücadeleye devam etmeyi sürdüreceğim. Hepimiz mücadele edeceğiz. İnşallah Allah da yardım ederse bu yıl güzel bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz."