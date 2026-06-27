"Boğa kırmızıyı görünce sinirlenir" sözü, şüphesiz çocukluğumuzdan beri duyduğumuz en büyük hayvansal mitlerden biri. Arenada matadorun salladığı kırmızı pelerine öfkeyle koşan boğaları gördükçe bu inanışa körü körüne bağlandık. Ancak bilim dünyası, bu popüler efsaneyi kökünden çürüttü. Boğaların kırmızı pelerine saldırmasının arkasındaki gerçek çok daha farklı!

BOĞALAR KIRMIZIYI ASLA GÖREMEZ

Biyolojik gerçek şu ki; boğalar kırmızı rengi insanlar gibi algılayamaz. Göz yapılarındaki koni hücrelerinin sınırlı olması nedeniyle boğalar, dikromatik (iki renkli) görüşe sahiptir. Yani kırmızı ve yeşil tonlarını birbirinden ayırt edemezler, bir nevi kırmızı-yeşil renk körüdürler.

Sizin arenada gördüğünüz o alev kırmızısı pelerin, boğanın gözünde aslında soluk bir sarı veya gri-kahverengi tonunda canlanır. Dolayısıyla, rengin kendisi hayvan için hiçbir nefret veya öfke unsuru taşımaz.

SALDIRIYI TETİKLEYEN ŞEY RENK DEĞİL

Madem boğalar kırmızıyı göremiyor, o zaman neden pelerine delicesine saldırıyorlar? Yanıt oldukça basit: Hareket!

Boğaları harekete geçiren ve öfkelendiren şey pelerinin rengi değil, matadorun onu agresif ve ani bir şekilde sallamasıdır. Boğalar, doğaları gereği çevrelerindeki hızlı ve tehditkar hareketlere karşı aşırı duyarlıdır.

ünlü bilim programı MythBusters (Efsane Avcıları), bu konuyu test etmek için arenaya kırmızı, mavi ve beyaz renklerde üç sabit kukla yerleştirdi. Boğa, renk fark etmeksizin sabit duran bu kuklaların hiçbirine saldırmadı. Ancak arenaya giren bir insan ne renk giyerse giysin hareket ettiği anda boğanın doğrudan hedefi haline geldi. Bu da saldırganlığın tek nedeninin hareket olduğunu kanıtladı.

PEKİ NEDEN ÖZELLİKLE KIRMIZIY SEÇİYORLAR?

Boğa için pelerinin mavi, sarı veya beyaz olması hiçbir şeyi değiştirmiyorsa, matadorlar neden yüzyıllardır kırmızı pelerin (muleta) kullanıyor? Bunun arkasında tamamen insan odaklı iki pratik neden var:

Görsel Şov ve Gelenek: Kırmızı renk, seyirciler için dramatik, heyecan verici ve dikkat çekicidir. Gösterinin vizyonunu ve vahşi atmosferini pekiştirir.

Kan Lekelerini Gizlemek: Boğa güreşinin son sahnelerinde arenada dökülen kanı ve lekeleri kamufle etmek için kırmızı renk mükemmel bir filtredir. Seyircinin bu vahşi detayları doğrudan görmesini engeller.

Kısacası; kırmızı pelerin boğayı delirtmek için değil, insanların gözünü boyamak ve sahnede oluşan kötü görüntüleri gizlemek için seçilmiş akıllıca bir illüzyondur. Boğayı asıl çileden çıkaran şey, burnunun dibinde sürekli sallanan o sinir bozucu harekettir!