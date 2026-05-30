Türk magazin dünyasının en çok konuşulan ayrılıkları arasında gösterilen Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun boşanması, yıllar geçmesine rağmen gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile birlikte yaptığı bayram paylaşımı sosyal medyada gündem olurken, gazeteci ve sunucu Seda Akgül'ün yeniden gündeme taşıdığı iddialar da dikkatleri bu eski evliliğe çevirdi.

'FERAYE GAFI' MAGAZİN TARİHİNE GEÇTİ

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği söz konusu olduğunda hafızalarda ilk canlanan olaylardan biri, yıllar önce yaşanan ve magazin tarihine geçen "Feraye gafı" oluyor. 2005 yılında bir mekândan çıkışta gazetecilerin yönelttiği "Yeni Ferrari'niz hayırlı olsun" sorusunu yanlış anlayan Kaya Çilingiroğlu'nun, "Siz Feraye'yi nereden tanıyorsunuz?" şeklindeki cevabı uzun süre gündemden düşmemişti.

O dönem Feraye Tanyolaç ile ilişki yaşadığı öne sürülen Çilingiroğlu'nun bu sözleri, kamuoyunda çıkan dedikoduların doğrulandığı yönünde yorumlanmış ve olay magazin sayfalarının manşetlerine taşınmıştı.

İDDİALAR YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu olayın ardından gözler Hülya Avşar'a çevrilirken, çiftin evliliğinde yaşanan sorunlar da daha görünür hale gelmişti. Uzun yıllar boyunca boşanmanın en önemli nedeni olarak Feraye Tanyolaç ile yaşandığı ileri sürülen ilişki gösterildi. "Ferrari-Feraye" olayı ise ayrılığın simgesi olarak hafızalara kazındı.

İlerleyen süreçte yapılan açıklamalar ve kulislerde konuşulan iddialar, boşanmanın yalnızca bu olayla açıklanamayacağı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

SEDA AKGÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gazeteci ve sunucu Seda Akgül'ün son dönemde yaptığı açıklamalar, yıllar önce yaşanan bu ayrılığı yeniden gündeme taşıdı. Akgül, Hülya Avşar'ın evliliği sırasında çok tanınmış bir iş insanıyla uzun süre devam eden bir ilişki yaşadığı yönünde iddialar ortaya attı.

Söz konusu kişinin hem maddi gücü hem de toplumdaki etkisiyle dikkat çeken biri olduğunu öne süren Akgül, Kaya Çilingiroğlu'nun da bu duruma sessiz kaldığını savundu.

"ASLINDA BURADA ZARARLI ÇIKAN KAYA"

Akgül, "Aslında burada zararlı çıkan Kaya. Çıkıp da 'Siz Hülya'yı biliyor musunuz?' diyemedi" sözleriyle dikkat çekti.

Seda Akgül, Hülya Avşar'ın geçmiş yıllarda yaptığı bazı açıklamaların da bu iddialarla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü. Avşar'ın erkeklerin zaman zaman hata yapabileceğine yönelik söylemlerini hatırlatan Akgül, "Burada sanmayın ki Hülya Avşar'ın bu affediciliği yüce gönlünden ve mesnevi tavrından geliyor. Hayır, kişi kendinden bilir işi" ifadelerini kullandı.