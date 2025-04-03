Jose Mourinho'nun derbide Galatasaray'a karşı yaşadığı ağır mağlubiyet ve maçın sonunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a karşı yaptığı hareket Türkiye gündemine oturdu. Portekizli hocanın daha önce kadro dışı bıraktığı ve ardından yeniden kadroya aldığı Maximin'i Galatasaray'a karşı kurtarıcı olarak kullanması tartışma konusu oldu.

Sözcü Dijital Spor Müdürü Ümit Genç yeni Youtube programında Fenerbahçe'deki Mourinho geleceğini ve derbinin yankılarını masaya yatırdı;

''Mourinho neden bunu yapıyor? Mourinho dün bu hareketle Türkiye kariyerini bitirdi. Artık gelecek sezon Fenerbahçe'de kalacağına hiç inancım kalmadı. Türkiye'ye veda etti. Fenerbahçe'nin camia olarak kendisine şunu sorması lazım; ben şampiyonluğa oynarken Beşiktaş'ın yaptığını neden yapamadım? Mourinho modası geçmiş şeyleri yapan bir teknik adam artık. Sen kendi oyuncunla kavga ediyorsun. Maximin'i taraftarın önüne atıyorsun.''