Fenerbahçe için Cristiano Ronaldo’nun devre arasında transfer edilebileceği iddiası ortaya atıldı. Al Nassr forması giyen Portekizli futbolcu için sponsor desteği sağlanabileceği ve yıllık yaklaşık 50 milyon euro maaş ödenebileceği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe’nin resmi bir girişimde bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Kafa Sports yayınında Ronaldo’nun Türkiye’ye transfer ihtimaline ilişkin bir bilgi paylaştı. Sabuncuoğlu, “Bir tane aracı menajer acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu diye bir yoklama yapmış” dedi.

İddiaya konu olan mali senaryoda, Ronaldo’nun yıllık maaşının yaklaşık 50 milyon euro olabileceği ve transferin bonservis bedeli ödenmeden gerçekleşebileceği belirtiliyor. 41 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki 1000 gol hedefine Fenerbahçe formasıyla ulaşabileceği söylemi de transfer iddiasının bir parçası olarak gündeme getirildi

Ronaldo’nun Al Nassr ile sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam ediyor. Ocak ayında bonservissiz ayrılabilmesi için Suudi Arabistan ekibiyle anlaşmaya varılması veya mevcut sözleşmesinin sona erdirilmesi gerekiyor. Söz konusu iddia imkansız olarak değerlendirilse de sosyal medyada heyecan yarattı.