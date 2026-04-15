Kızılcık Şerbeti’ndeki ayrılığıyla gündeme gelen Sibel Taşçıoğlu’nun yeni projesi belli oldu. Yeni sezonda ekrana gelecek dizide üstleneceği rol ve hikâyedeki yeri ortaya çıktı.

CELADET KARAKTERİNİ KABUL ETTİ

Henüz ismi açıklanmayan dizinin hazırlıkları sürerken, Taşçıoğlu’nun projedeki karakteri de netleşti. Oyuncu, güç dengelerini elinde tutan “Celadet” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Almanya’da başlayıp Adana’da devam edecek hikâyeye sahip yapım için cast çalışmaları devam ediyor. Sibel Taşçıoğlu'nun bu rol için bütün teklifleri reddettiği iddia edildi.

EYLÜL AYINDA EKRANA GELECEK

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Çağrı Vila Lostuvalı yer alıyor. Yeni dizinin eylül ayında atv ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Taşçıoğlu'nun daha önce de hikayesi Adana'da geçen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yer aldığı akıllara geldi.