İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Villarreal'i ağırladı. Jose Mourinho'nun ekibi, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puana ulaştı. Maçın tek golünü, yaz transfer döneminde takıma katılan Yan Diomande attı.

Karşılaşmanın en dikkat çekici anı, ikinci yarıda yaşandı. Vinicius Junior, rakibinin saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu olay, maçın seyrini ve ardından gelen tartışmaları etkiledi.

İSPANYOL BASINI ARDA GÜLER'İ KONUŞUYOR

Maça ilk 11'de çıkan milli futbolcu Arda Güler, 77 dakika sahada kaldı. Arda, yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı. Performansıyla İspanyol basınının gündemine oturan genç oyuncu, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Marca gazetesi, 21 yaşındaki futbolcu için "Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu" ifadelerini kullandı. Sport gazetesi ise Arda Güler'in Real Madrid'in en iyi orta saha oyuncusu olduğunu ve ustalığıyla öne çıktığını belirtti. Gazete, Türk oyuncunun potansiyelinin tamamını ortaya koyduğunu ve tartışmasız ilk 11 oyuncusu olarak haklı yerini kazandığını vurguladı.

Mundo Deportivo da milli futbolcudan övgüyle bahsederek "Arda Güler, şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu" değerlendirmesinde bulundu. İspanyol basınındaki bu olumlu değerlendirmeler, Arda Güler'in Real Madrid'deki konumunun güçlendiğini gösterdi.