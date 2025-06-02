Yunanistan Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında Panathinaikos Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldu. Başından sonuna kadar gergin geçen maç tam 2 saat 10 dakika sürdü.

Panathinaikos başkanı Giannakopoulos, maç daha başlamadan salondan ihraç edildi. Maç esnasında da Ergin Ataman iki teknik faulle oyundan ihraç edildi. Gerginliğin maç önünden maç sonuna kadar eksik olmadığı mücadelede Papapetrou'nun ekstra çabası yeterli olmayınca Olympiakos, baştan sona önde götürdüğü mücadeleyi kazanarak final serisine denge getirdi.

'BUNU YAPANLAR PİSLİKTİR'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos'a deplasmanda 91-83 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde hakemlerle ve taraftarlarla tartışma yaşayan ve iki teknik faulle oyundan atılan Ataman, "Hiç kimse benim ülkeme küfür edemez. Hiç kimse diyemez! Bana 'Fuck you' diyebilirler, Panathinaikos'a diyebilirler ama hiç kimse 'Fuck you Türkiye' diyemez. İkinci teknik faulü bu yüzden aldım" dedi.

Ergin Ataman, "Ayrıca başkanın ailesi için dedikleri şeylerin de sporda yeri yok. Bunu yapanlar pisliktir. Hakemlere gelirsek onlar 33 serbest atış kullandı agresiflerdi biz 17 tane kullanabildik. Çarşamba günü göreceğiz…" dedi.