Elazığspor ile Vanspor FK arasında oynanan 2'nci Lig yükselme play-off rövanş maçı yardımcı hakeme gelen yabancı madde sebebiyle durmuştu.

Yaşanan olayın ardından TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Otyakmaz’ın açıklaması şu şekilde: “Elazığspor - Vanspor FK maçı hepimizi derinden üzdü. 4. hakemle devam edilebilirdi ancak yardımcı hakemin sağlık durumu nedeniyle maç iptal oldu. Artık süreç, hükmen karar yönünde ilerliyor. Futbolumuza hiç yakışmayan bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli adımlar atılacak.”

Bu açıklamanın ardından Vanspor’un hükmen galip sayılması beklenirken TFF’nin kısa süre içinde resmi kararı açıklaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

2'nci Lig yükselme play-off turu rövanş maçında Elazığspor, sahasında Vanspor FK'yi konuk etti. Karşılaşma, yardımcı hakeme gelen yabancı maddeler nedeniyle yarıda kaldı.

İlk maçı 4-1 kaybeden Elazığspor, karşılaşmada 1-0 öne geçti. Mücadelede 57. dakika oynanırken gelişen Elazığspor atağında top ağlara gitti. Ancak yardımcı hakemin kalkan ofsayt bayrağı nedeniyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, Vanspor FK lehine endirekt serbest vuruşu kararı verdi. Bu kararın üzerine stadyum bir anda karıştı. Tribünler sahaya yabancı madde yağdırırken, yardımcı hakem yaralandı. Bunun üzerine hakem Ümit Öztürk, maçı durdurarak yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra karşılaşmanın tatil edildiği açıklandı.

Karşılaşma sonrası Vanspor FK futbolcuları ve hakem heyeti, güvenlik önlemleri kapsamında zırhlı araçlarla stattan ayrıldı.